台股陷低量 金管會要出招

中秋長假效應及聯準會（Fed）主席鮑爾談話前夕，台股多空縮手觀望，單日成交值再度跌破2,000億元，指數維持在平盤附近狹幅震盪。金管會主委黃天牧5日坦言，近期交易量在2,000億元左右，「是需要關注的一個量」，目前正緊盯台股動能、價格及成交量變化，在穩定台股的前提下，會適時推出必要措施。

近期因鮑爾對升息的強硬談話，及地緣政治等因素，外資加大撤離台股幅度，6月到8月連續三個月淨匯出達130.75億美元，9月以來僅三個交易日也已賣超台股509億元，新台幣匯率5日最低來到30.77元，呈現股匯雙殺的局面。

目前台股單日交易值在2,000億元左右，黃天牧表示，「比最好時是差了一點」，但因為升息、地緣政治仍在推演過程中，且是以前大家都沒有經歷過的情況，資金在不確定時會稍為保守一點，加上外資追求資金獲利會看殖利率高低，因為美國升息等作了部位調整，但台股基本面良好，若情況晴明朗，資金就會選擇最有利的市場投資，外資在適當時機會再回來，台股仍是相當有吸引力及競爭力。

金管會要求「證券F4」（即證交所、櫃買中心、期交所及集保公司）在此時必須作鞏固及精進競爭力的措施，證交所亦已揭露今年要加強創新板掛牌及IPO等家數，同時還有資安、大數據、資料庫及永續等方向，這些基本功都是外資所看重的。

在國安基金7月進場後，金管會亦已祭出第一項穩定台股措施，即擴大信用交易抵繳擔保品的範圍，但因美國升息仍在持續，且9月可能仍是3碼，金管會正在密切注意相關指標，且備妥相關配套措施，黃天牧說，在穩定台股的前提下，會視時機推出必要的措施。

雖然因美國8月非農就業數據增長大幅放緩，以及俄羅斯報復性關閉北溪一號輸氣管，造成美股連三周走低，但蘋果秋季發表會將在台北時間8日凌晨登場，加上季底投信作帳、年底大選效應，上有壓、下有撐的格局裡，個股漲跌趨向分岐。

兆豐投顧董事長李秀利表示，國際情勢不穩，台股5日量縮窄幅震盪，除生技及少數營收成長股逆勢走揚外，盤面跌多漲少，所幸在權值股發揮穩盤效果下，指數跌幅並未擴大。雖然大盤短中期均線向下，季線將開始扣抵向下低點，有機會走平或上揚，留意未來盤勢向上或月、季均線出現黃金交叉的時機，預期大盤低量將在9月底Fed會議結束後得到緩解。