10檔蘋概股破底翻法人押寶 1類股卻轉弱

消費性電子受到高通膨、高庫存影響，下半年出貨面臨旺季不旺的壓力，不過在歐洲消費性電子展（IFA）後，蘋果秋季發表會也將在8日接棒登場，華通等蘋概股籌碼經過清洗後，中秋節前迎來破底翻揚的契機。

統計過去15年中秋節前大盤表現相對有壓，前五日上漲機率僅四成，平均跌幅0.7％，今年消費性電子股又有庫存調整壓力需要面對，惟個股提前反應利空消息，跌深股吸引逢低買入者進場抄底，資金開始輪動，先前強勢的中小型股5日明顯偏弱。

三大法人近十日買超逾千張的蘋概股包含緯創、華通、光寶科、廣達、和碩、誠美材、正崴、晟銘電、精英、新日興等十檔個股皆榜上有名。另外鏡頭升級及低軌衛星題材作為iPhone 14系列新機發布前的市場討論焦點，啟碁、仲琦、台揚、昇達科等個股同樣吸引法人加碼逾千張。

其中HDI板龍頭華通受惠蘋果新品與低軌衛星需求支撐第三季備貨旺季，訂單能見度清晰，加上新產能開出，單季獲利可望維持年增趨勢。法人認為，華通坐擁蘋果訂單，且作為SpaceX的星鏈（Starlink）主要印刷電路板（PCB）供應商，同步搭上低軌衛星題材，今年整體營收將挑戰歷史高峰。

台新投顧副總黃文清表示，自美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表鷹派演說後，加權指數一路下殺，跌破短中長期均線，股市轉為盤整格局。近期投資人態度觀望，導致成交量萎縮，預期中秋節後資金回流，然9月下旬為國際央行會議熱門時段，目前升息看法成為主流，央行會議底定後，才可能出現更為強勢的反彈，近期投資人可留意受惠升息的金融股與蘋果供應鏈。

證券分析師袁中麟認為，蘋果iPhone 14系列新機定價未明，雖市場外傳漲價可能，但全球烏雲壟罩，調漲幅度也要實際公布才能知道。投資人可趁指數震盪之際，逢低承接防禦型類股，包含蘋果供應鏈、新能源車、汽車零組件、綠能／儲能及生技股為主。

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