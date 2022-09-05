成南韓代罪羊？滙豐降評台股至減碼

瑞信論壇與蘋果秋季發表會聯袂送暖台股之際，多空爭論卻一波未平、一波又起，滙豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」，所持三大理由除擔憂全球經濟、地緣政治外，還包含因指數中所含成分市場不同因而「代替南韓遭殃」的非戰之罪。

滙豐在全球市場投資策略的新興國家中，採用富時羅素新興亞洲的成分市場為參考基準（benchmark），此指數並不包括南韓，因此，當滙豐決定把印度權重從「減碼」拉高到「中立」，便要下修其他占權重較大的市場，以達成整體平衡。

從這個角度看，儘管滙豐對南韓市場前景持負面態度，認為市場對台灣企業獲利前景預期較南韓佳，評價也比南韓低，實質上青睞台股優於韓股，但考量富時羅素新興市場中不含南韓，只得將目光投向台股，台灣頗有在滙豐全球市場投資策略中成了「降評代罪羊」意味。

值得留意的是，在滙豐亞洲投資策略中，因成分市場包含南韓、並給予「減碼」投資評等，台股則維持「中立」；也就是說，在全球、亞洲市場組成參考基準差異的前提下，出現同一市場獲得不同投資評等狀況，相對少見。

不過，從對全球總體經濟的擔憂等基本面角度出發，滙豐降評台股仍有其邏輯，並非僅是替代南韓股市一個因素。滙豐證券指出，台灣與南韓類似之處在於都依靠電子業外銷出口，與全球經濟牽連甚深，當經濟成長有疑慮、通膨壓力居高不下，削弱購買力，連帶衝擊消費性電子產品需求，台灣與南韓都會受害。

另一方面，地緣政治風險升溫，不僅會壓抑台股評價，也可能傷害實體經濟，是滙豐證券另一對台股憂慮所在。

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