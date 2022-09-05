力積電3利空環伺挫8％ 網急：黃董99大家

晶圓代工成熟製程報價鬆動，業者透露，晶圓代工廠近期跌幅達2成，後續恐還有修正空間，加上元大台灣50（0050）將力積電剃除，改由永豐金替代，力積電今早重挫逾8%，跌幅較其他晶圓代工二線業者明顯更重，網友心在淌血，紛紛吶喊「不要抄底、深不見底」、「黃董要不要挑戰第2次下市」、「黃董99大家」。

根據《經濟日報》報導，有IC業者透露，受到市況不佳庫存尚未消化完成，已經有大陸晶圓代工廠在7月時候領頭降價1成，台灣業者現在也守不住價格，近期價格降幅高達2成，砍單風暴持續延燒，後續可能還有議價空間。

受到此利空影響，二線晶圓代工廠今天早上綠光罩頂，聯電近中午12點左右下跌0.75元、跌幅1.85%，跌破40元關卡，暫報39.75元；世界先進下跌0.9元、跌幅1.25%，暫報71.1元；力積電下跌2.8元、跌幅逾8%，暫報30.75元，賣壓明顯較聯電和世界先進來得更大。

力積電利空不只一樁，美系外資上周指出，佔力積電營收比重40%的消費型DRAM定價條件惡化，現貨價格折扣達3成，且第4季、明年單季可能持續下滑。不僅如此，力積電投資的P5晶圓廠和南韓Nextchip廠競爭，估計2024年都難達到損益平衡，該外資將力積電設為「強烈減碼」標的，目標價從原先33元調降至27元。

此外，0050所追蹤的台灣50指數成分股，也將力積電剃除，改由永豐金替代，3大利空消息將力積電股價壓得喘不過氣。

網友面對力積電早上的重挫，在網路上引發熱議，罵聲、力挺聲都有，有網友說「不是說了嗎?這才剛開始」、「虧了5萬，只好等10元再來攤平」「好慘，笑了之前70買、67認賠，如今…不忍直視…黃董…99大家~~」、「不懂你們在怕甚麼，九命怪貓不是叫假的」、「黃董的好，力晶同樂會最知道」、「相信黃董好嗎?」

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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