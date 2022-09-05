台股交易量太少? 金管會評估是否再出招

台股部分指標觸及金管會警示界線，評估是否再出招。金管會主委黃天牧5日透露，積極了解台股資金動能、價格及成交量變化，近期台股單日交易量約在2,000億元左右，「是需要關注的一個量」，在穩定台股的前提下，黃天牧說會視時機祭出配套措施。

近期因為美國聯準會表席鮑爾對升息的談話，及地緣政治等因素，外資加大撤離台股幅度，6月到8月連續三個月淨匯出達130.75億美元，黃天牧對此表示，外資追求資金獲利，會看殖利率高低，因為美國升息等，作了台股部位調整，但台股基本面良好，相信只要情勢明朗，外資在適當時機會再回來。

因此金管會要求證券F4即證交所、櫃買中心、期交所及集保公司，在此時必須作鞏固及精進競爭力的措施，證交所亦已揭露今年要加強創新板掛牌及IPO等家數，同時還有資安、大數據、資料庫及永續等措施，這些基本功都是外資看重的。

國安基金已在7月中進場，同時金管會亦已祭出第一項穩定台股措施，即擴大信用交易抵繳擔保品的範圍，但因美國升息仍在持續，且9月可能仍是3碼（1碼等於0.25百分點）的幅度，加上地緣政治，金管會正在密切注意相關指標，且備妥相關配套措施，黃天牧說，在穩定台股的前提下，會視時機推出必要的措施。

目前台股單日交易量在2,000億元左右，黃天牧說：「比最好時是差了一點」，但因為升息、地緣政治仍在推演過程中，且是以前大家都沒有經歷過的情況，資金在不確定時會稍為保守一點，若情況晴朗後，資金就會選擇最有利的市場投資，而台股是相當有吸引力及競爭力。

黃天牧坦言，目前就是緊盯台股在動能、價、量上的變化，而近期的每日交易量的確已達需要關注的一個量。

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