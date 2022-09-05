北極星衝漲停 力積電逆風重挫 12檔活跳跳

台股今（5日）加權股價指數收盤報14,661.10點，跌11.94點，跌幅0.08％，成交量為1,881.72億元。

BTC 大會今日展開，生技族群活躍，北極星藥業 – KY 獲納入台灣發達指數成分股，與明達醫、醣聯、濟生叩關漲停。

報導指出，晶圓代工成熟製程報價跳水，力積電遭賣壓摜殺、重挫 8.9%收30.55元，聯電也下跌 1.7%。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計新世紀（3383）、北極星藥業-KY（6550） 、 三顧（3224）、明達醫（6527） 等12檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以水泥、百貨類股波動最大，分別上漲1.13％、0.67％，電纜股跌幅明顯，下跌2.04％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達5％的有15檔，前5名皆觸及漲停，依序為新世紀、北極星藥業-KY、佳和（1449）、華上（6289）、偉聯（9912）、圓展（3669）、欣陸（3703）、晉弘（6796）、景岳（3164）、晶睿（3454）。

上市股今跌幅超過7％的有13檔，前10名有華興（6164）、倫飛（2364）、台端（3432）、怡利電（2497）、華晶科（3059）、力積電（6770）、全友（2305）、一詮（2486）、晶碩（6491）、華經（2468），其中華興、倫飛跌停。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、元晶（6443）、宏達電（2498）、友達（2409）、力積電（6770）、長榮（2603）、陽明（2609）、燿華（2367）、華航（2610）、群創（3481）。

上櫃有13檔8％以上漲幅，漲幅前7名都是漲停，前10名有三顧、明達醫、醣聯（4168）、矽瑪（3511）、熱映（3373）、濟生醫藥（4111）、映興（3597）、晶宇（4131）、微端（3285）、南璋（4712）。

今日上櫃有Ｘ檔股票有Ｘ％以上跌幅，跌幅前10名有明揚（8420）、飛寶企業（4413）、亞矽（6113）、璟德（3152）、天鉞電（5251）、博智（8155）、鈺太（6679）、網家（8044）、李洲（3066）、華星光（4979），前四名明揚、飛寶企業、亞矽、璟德。

上櫃成交量前10名個股依序為台半（5425）、太景*-KY（4157）、愛地雅（8933）、波若威（3163）、中天（4128）、智擎（4162）、元太（8069）、健喬（4114）、台康生技（6589）、永昕（4726）。

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