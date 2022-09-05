油金銀期貨大漲 連動ETF齊漲1～2％

國際原油及黃金、白銀等金屬原物料期貨價格同步反彈，帶動在台股交易、與油金銀期貨連動的相關ETF，今（5）日同步上揚1％～2％，尤其期街口布蘭特正2（00715L）股價上漲近2％，表現最亮眼。

此外，還有期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀等，漲幅都在1～～1.5％以上，在今天台股ETF市場咱，表現都十分出色。

街口投信表示，過去一周，布蘭特原油期貨價格自每桶破100美元的價位，跌至近每桶90美元的水準，主要在於中國成都市祭出大規模的疫情管控措施，投資人擔憂4月、5月時上海市的慘況再現，另一方面，歐洲通膨高漲與天然氣短缺恐加速經濟衰退的發生，也是拖累油價表現的關鍵。

OPEC+部長級會議將於本周一召開，據調查，目前19名受訪分析師中，有15名認為10月OPEC+的原油產量將維持不變，然而，在布蘭特原油期貨價格跌至近每桶90美元，為先前沙烏地阿拉伯公開談論減產可能時的水準，市場對於OPEC+意外地宣布減產仍抱有希望。

此外，有關伊朗重返2015年核協議，美國國務院發言人表示，伊朗的最新回覆毫無建設性，短期達成協議的可能性正在下降，至於G7財長們對俄羅斯石油設置價格上限的計畫達成共識，亦引發俄羅斯再次重申，不會與任何設有價格上限的國家進行石油交易，全球原油供給料將進一步受阻。

綜合以上，雖說OPEC+的會議結果為本週油價走勢的關鍵，但歐洲於冬季爆發大規模能源危機的可能性不斷上升，國際油價恐因俄羅斯的報復行動而飆漲，上行風險依舊不容忽視。