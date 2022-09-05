面板砍單危險期已過？外資3理由看淡聯詠

儘管面板最糟的狀況已經過去，不過美系外資認為終端需求尚未見回升，預估面板驅動IC大廠聯詠（3034）毛利率將持續下滑，明年可能回到2020年水準37.4%，給予聯詠「中性」評等，目標價270元。

聯詠上月5日召開法說會，副董事長王守仁指出，下半年電視、手機及PC等終端銷售景氣不佳，持續受到品牌廠及系統廠降庫存及面板降載影響，第3季業績大幅度修正，估計單季合併營收最高季減4成，毛利率最多減5.6個百分點。

聯詠第2季單季合併營收為314.61億元、季減13.8％，毛利率47.6%、季減3.1個百分點，稅後純益84.87億元，創2021年第2季以來新低，每股淨利13.95元，累計上半年EPS 32.25元。

聯詠股價從去年8月5日高點582元到上周五收盤258.5元已經對半砍，修正幅度高達55.5%，今天以平高盤開出，卻繼續走跌，到10點40分左右，股價下跌8.5%，跌幅超過3%，暫報250元。外資上周五轉買250張，投信賣超71張，自營商則買超250張。

近期隨著友達（2409）董事長彭双浪表示已經逐漸看到客戶拉貨力道，加上三星重啟電視面板拉貨，美系外資出具報告，聯詠已經渡過訂單削減的危險期，不過因為市場終端需求依舊疲弱，給予聯詠中性評等。

美系外資對聯詠看法保守，預估季3季營收季減39%，第4季再減9%，主要是受到TDDI和LDDIC訂單疲弱，加上中國智慧手機品牌客戶削減OLED DDIC訂單，使得聯詠原先預估OLED DDIC今年出貨可呈現2位數成長，但目前已經修正改為持平，加上價格下滑，估計明年的毛利率將回到2020年水準，達37.4%，較今年第2季下滑逾10個百分點。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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