9/5盤中熱門焦點股

今（9/5）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）外資評「續抱」 臻鼎-KY守紅

受惠於六大產品線穩定成長，臻鼎-KY(4958)預估，下半年會比上半年好，也會比去年同期好，美系外資最新報告給予臻鼎-KY「持股續抱」評等，今天盤中股價逆勢力守紅盤。

臻鼎-KY提供客戶一站式購足(One ZDT)多元產品服務策略奏效，且客戶均是全球頂尖大廠，歐美客戶佔比達90%，搭配智慧製效益顯現，讓公司今年營運無畏大環境波動穩定成長，今年前7月合併營收達816.43億元，年增19%。

隨著傳統旺季來臨，蘋果iPhone新機拉貨啟動，以及秦皇島BT新廠產能挹注，臻鼎-KY預估，六大產品線稼動率與效率將逐步提高，下半年營收及獲利可望比上半年好。

在產能方面，臻鼎-KY秦皇島BT載板廠已擴建完成，並於8月開始挹注營收，深圳ABF載板（FCBGA）工廠Fab1正在裝機，Fab2廠則在興建中，第三高雄路竹園區廠擴充軟板與先進模組生產，預計2023年加入貢獻，另外淮安三園區擴充生產高階HDI與類載板，相關投資目標推動臻鼎-KY未來長期成長。

臻鼎-KY今年上半年歸屬母公司淨利為45.07億元，年增164%，每股盈餘為4.77元；臻鼎-KY預估，2022年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度將大於營收成長。

美系外資最新報告雖然給予臻鼎-KY「持股續抱」評等，目標價124元，上週外資及投信亦站在賣方，但臻鼎-KY今天盤中股價未受太多衝擊逆勢力守紅盤。（時報資訊 張漢綺）

（2）低軌衛星+元宇宙通吃 燿華飆近14月高位

PCB廠燿華（2367）佈局低軌道衛星及AR/VR有成，目前低軌道衛星用板已開始出貨，AR/VR亦傳已成為美系品牌客戶頭戴裝置供應商，兩大新產品出貨可望於明年開始放量，為明年營運增添動能，隨著各產品佈局收割，燿華表示，今年下半年業績將較上半年大幅成長，明年營運亦「審慎樂觀」，今天早盤股價創下2021年7月13日以來新高。

燿華歷經兩年多調整，營運重回成長，其中備受市場關注的，莫過於公司耕耘已久的低軌道衛星用板已於第2季開始出貨，AR/VR產品除台系品牌客戶，即將在明年推出新產品的美系品牌客戶，燿華也傳出在供應鏈中。

目前燿華低軌道衛星用板以地面產品為主，佔營收比重約5%，衛星上的用板仍在認證中，除現有客戶，公司也開拓其他客戶，佈局可望在明年發酵；在AR/VR方面，燿華已是宏達電（2498）VR及美系大廠供應商，即將於明年推出新產品的美系品牌客戶，燿華亦傳是供應商之一，可望搭上新產品銷售列車，為公司明年營運增添動能。

隨著新產品佈局發酵，燿華今年第2季合併毛利率及淨利率回升到14.84%及5.13%，單季稅後盈餘為2.5億元，順利轉虧為盈，單季每股盈餘為0.4元；累計上半年每股盈餘為0.01元，累計前7月合併營收為97.23億元，年增31.34%。

由於客戶訂單強勁，燿華樂觀看待下半年營運，法人預估，燿華第3季合併營收可望年增60%，第4季合併營收亦可望年增30%，在產品組合優化下，第3季合併毛利率可望優於第2季，下半年獲利可望較上半年倍數成長。

燿華業績前景看好，投信也積極買超，上週連兩天買超4,203張，成為股價創下逾一年新高價推手。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.矽瑪(3511)：銷售回溫，8月營收月增26%創新高，股價跳空漲停。

2.長聖(6712)：8月合併再創新高，旗下治療多發性硬化症新藥UMSC01，也向TFDA申請Phase I/IIa臨床，晨盤攀揚逾6.5%，站上近1年高價。

3.醣聯(4168)：BTC展今登場，生技股吸引買盤進駐，無懼遭列警示股，晨盤快攻漲停，改寫6年高價。

4.北極星藥業-KY(6550)：納入臺灣發達指數成分股，晨盤差一檔亮燈漲停，再衝天價217.5元。

5.瑞智(4532)：預期8月出貨將達百萬台以上，9月底起進入外銷美國旺季，股價再漲逾5.5%。

6.欣陸(3703)：外資連買4日合計近1500張，量價齊揚，早盤一度大漲逾8%。

7.台積電(2330)：蘋果新機題材加持，盤初股價開高小漲約0.5%，穩住大盤。

8.力積電(6770)：納0050僅一季即被剔除，盤初股價大跌逾7.5%。

9.中鋼(2002)：Q3鋼品盤價跌幅逐漸收斂+本土法人力挺買超，盤初力守高檔，叩關5日線。

10.怡利電(2497)：法人看好H2營運，惟短線漲多且外資連日調節賣超，盤初股價開高走低逾7%，回測80關。

11.南電(8046)：8月營收連3高，Q3營運續衝鋒，盤初一度強勢攻高4%。

12.華通(2313)：Q3聚焦於美系手機與衛星備貨，止跌向上，早盤一度走揚逾2%。

13.熱映(3373)：疫情助攻股價三級跳，今早再度亮燈漲停，為近4個月高點。

14.和碩(4938)：庫存風險有限+iPhone 14新機題材，短底浮現，跳漲3%。

15.勝品(6556)：8月營收2.18億元、年增27.26%，盤初一度快攻漲停，站上逾半年高價。

16.聚陽(1477)：8月營收寫同期新高，Q3拚今年高峰，晨盤一度放量跳漲7%，衝上200.5元波段高。

17.其陽(3564)：8月營收2.44億元、年增18.25%，早盤放量勁揚7%，收復各短均線。

18.喬山(1736)：8月起營運轉強，Q4旺季營收及獲利拚躍升，晨盤一度大漲半根停板，站上今年高峰。

19.美時(1795)：血癌用藥Lenalidomide正式在美銷售，晨盤聞訊一度跳漲3%慶賀。

20.永豐金(2890)：獲投信連16買+納入臺灣50指數加持，早盤價量俱揚彈升近2%，挺進半年線。

21.達新(1315)：今日除息2.5元，早盤股價走穩，緩步填息。

22.長榮(2603)：減資前倒數第二個交易日，早盤股價震盪翻紅，守住80元。

23.慧洋-KY(2637)：需求改善，近來BDI指數續揚，股價同步止跌反彈。

24.聯發科(2454)：買盤逢低進場拉抬，股價翻紅，漲逾1%。

25.義隆(2458)：本季不旺，營收恐減逾三成，股價一度大跌逾6%。

26.智原(3035)：節前賣壓出籠，股價開高走低，盤中跌幅擴大至逾1.5%。

27.晶心科(6533)：聯手Green Hills Software RISC-V搶進車用，股價續創419元近期高價。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）法人看好10檔生技股 狂打世界盃

美國升息及高通膨環境，使全球股市震盪，市場資金紛紛轉向避險標的，生技成為近來大熱門，政院從今（5）日起一連三天舉辦BTC（生技產業策略諮議委員會議），生醫、智慧醫療等再成盤面人氣焦點，北極星藥業-KY（6550）今開盤暴漲近8%，長聖（6712）大漲近7%，保瑞（6472）、台康生技（6589）和晉弘（6796）都紅通通，僅寶齡富錦（1760）因昨暴漲8%，今漲多拉回。

據媒體報導，利多不斷的生技族群，繼7月亞洲生技大會後，接棒的BTC會議則是政策風向球，加上12月初將登場的醫療科技展，更將為BIO（生技）+ICT（資通訊）+醫療機構的整合帶至新高峰，推波產業前進國際打世界盃。

將於5日登場的BTC會議，今年以「生醫＋智慧 健康零距離」為主軸，而去年底修正公布的「生技醫藥產業發展條例」，明文納入再生、精準與數位醫療，及受託開發製造（CDMO）等新興領域也將成為專家把脈建言的亮點。

法人認為，再生醫療股的長聖（6712）、基亞（3176）、三顧（3224）、訊聯（1784）；智慧醫療股的晉弘（6796）、泰博（4736）、寶齡富錦（1760）和CDMO股的保瑞（6472）、台康生技（6589）、北極星藥業-KY（6550）等，將成熱門焦點。

保瑞（6472）近10年來陸續併購日本衛采台南廠、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥竹南廠、GSK加拿大廠、伊甸生醫在台資產和安成藥，已帶動營運三級跳，目前更因9月起將納入安成營收，加上新增三個CDMO廠，將帶動該公司啟動新一波成長力道，且成為台灣最大的製藥集團。

北極星藥業-KY（6550）積極布局CDMO領域，旗下肺間皮癌三期臨床數據預計9月解盲，法人樂觀看待，該股因納入臺灣中型100指數成分股，近期股價頗活躍。

寶齡富錦（1760）是數位精準醫療族群，挾著旗下飛確抗原快篩劑，不受變異株影響可測出Omicron BA.5病毒，且上半年EPS 2.34元創歷史新高，在下半年獲利動能十足，且明年營運持續看俏下，已成為生技族群的多頭指標。

晉弘（6796）則受惠開發的首個拋棄式鼻咽內視鏡產品電子鼻咽鏡EES100，通過美國食藥局（FDA）510（k）審查，該產品除主打自有品牌外，亦可提供鏡頭元件或成品CDMO服務給國際大廠，預計明年起可貢獻營收；看好未來訂單能見度，晉弘董事會已通過以1億買進竹科不動產。

長聖（6712）是再生醫療股，不僅8月營收5,702萬元，年增16.82％創歷史新高，旗下治療多發性硬化症新藥UMSC01，也向台灣TFDA申請Phase I/IIa臨床。

統一投顧董事長黎方國表示，Fed 9月可能再升息3碼，但物價指數見頂將緩步下降，國安基金持續護盤，而中國政府加碼經濟刺激，企業有庫存調整拉貨動能減弱，以及晶圓代工業進入跌價周期等多空因素，影響9月盤勢區間震盪，指數將介於14,600點到15,400點。黎方國看好汽車零組件股、生技股、蘋果新機發表受惠股。

國票投顧表示，美國9月13日將公布CPI，短線波動恐持續放大，建議可陸續轉往生技股、反向ETF等避險性質標的，以因應盤勢的快速變化。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 馮恩惠）

（5）Q3營收晴朗 光隆寫4年高價

戶外機能服大廠光隆(8916)股價自7月中以來仰攻，今早站上「5」字頭，股價創4年來新高。

光隆成衣與家紡爆發性成長的力拱，7月合併營收達10.27億元，年增29.3%，推進營收年增率連續9個月正成長，前7月合併營收59.7億元，年增22.3%。

展望第3季，成衣營收有望超越第2季再攀歷史單季新高，以及家紡喜迎旺季，營收將重回2018年水準，帶動光隆第3季合併營收重返疫情爆發前水平，並挑戰同期第三高紀錄。

光隆第2季合併營收28.32億元，季增34.2%，年增18.2%，合併毛利率為18.3%，寫下48季以來的新高，成衣出貨比重拉高近59%是關鍵，帶動本業獲利寫下歷史新高記錄，合併營業利益3.14億元，季增170.6%，年增148.1%，稅後淨利2.94億元，也同步創歷史新高，季增102.4%，年增123.5%，EPS為1.89元。

上半年合併營收49.42億元，年增21%，營業利益4.3億元，年增163.7%，稅後淨利4.4億元，年增69%，EPS為3元。（時報資訊 任珮云）

（6）8月營收創同期新高 八貫走路有風

熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫（1342）公告8月營收為新台幣2.1億元，年增15.9%，累計前8月營收達16.7億元，年增31.2%，8月與累計前8月營收皆為歷史同期新高。基本面強勢激勵今股價開高之後欲小不易，迄上午11：43暫報大漲6.75%，為80.7元。

八貫今天透過新聞稿表示，8月的醫療與航太救生產品營收合計8800萬元，年增26.9%，合計占比超過4成，來到今年以來新高，在產品組合朝向高毛利組合前進，加上目前新台幣兌美元匯率貶破30.5元關卡，將推動下半年毛利率超越上半年表現。

展望全年，八貫表示，面對全球性通膨，高單價的消費性型態戶外產品需求維持平穩，目前第4季產能維持高檔，第4季營收可望優於去年同期，且醫療、防彈背心與航太救生的機能性布料等訂單需求明確，產品組合優化將有益公司毛利率表現。

八貫表示，公司憑藉研發優勢，將持續多角化增加利基型產業布局，明年將優先進行產線與產能的規模升級，以期明年底17台智能型高週波機台陸續裝機，總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀。

高階人事方面，八貫說明，9月2日公告獨立董事邴兆齊因獲國內某大集團邀約，將負責海外市場業務，無法在台灣擔任八貫獨董而請辭，辭職生效日為2023年1月1日，公司獨董缺額將依法辦理，不影響八貫長期多元布局規劃。（中央社；工商時報 數位編輯）

（7）第3季拚小幅季增 瑞昱抗跌

網通晶片廠瑞昱自結8月合併營收新台幣103.98億元，創同期新高。法人預估，瑞昱第3季業績有機會小幅季增，不過下半年仍需觀察晶圓成本是否再漲等變數。

瑞昱今天上午公布8月自結合併營收103.98億元，較7月97.9億元增加6.21%，比去年同期96.27億元成長8%，創同期新高。基本面給予股價抗跌韌性，今開低上下震盪後，迄午盤時分，暫報小漲0.15%。

累計今年前8月瑞昱自結合併營收804.44億元，較去年同期683.7億元成長17.66%。

瑞昱在7月底法人說明會中預期，第3季營運展望謹慎正向，下半年表現可優於上半年，網通產品將是主要成長動能。

美系外資法人指出，瑞昱部分客戶從第2季起庫存政策開始調整，預估下半年瑞昱客戶庫存水位仍維持高檔，最快明年第1季緩解。

日系外資法人預期，瑞昱第3季業績有機會較第2季小幅成長，不過下半年毛利率需觀察晶圓成本是否再上揚，以及全球通膨是否再牽動終端市場需求疲軟。（中央社）