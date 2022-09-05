9月5日一分鐘強弱勢股

9月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

醣聯(4168)

9.98

BTC展登場，生技股吸引買盤進駐，雖列警示股，仍衝漲停

明達醫(6527)

9.98

全自動視光磨片機在年底量產，內視鏡耗材導入醫院診所等

北極星藥業-KY(6550)

9.82

納入臺灣中型100、臺灣發達指數成分股指數及等待解盲

欣陸(3703)

8.67

大陸建設獲選北市信義區兒童福利中心都更案最優申請人

邦特(4107)

7.21

宜科新廠將投產，第一期產值達50億元，搶攻ODM商機

晶睿(3454)

6.60

在美推出智慧型雲端監控服務VORTEX，跨足訂閱制市場

八貫(1342)

5.82

醫療與航太救生產品成長，8月營收年增15.9%，同期新高

瑞智(4532)

5.77

8月出貨將達百萬台以上，9月底起進入外銷美國旺季

詠業(6792)

4.68

高精準天線已通過一家日系車廠認證及進行可靠度測試

長聖(6712)

1.57

營收再創高，治療多發性硬化症新藥向TFDA申請臨床

製表：王淑以

9月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

明揚(8420)

9.92

為高爾夫球代工龍頭，股價緩步墊高後，外資轉為賣超

璟德(3152)

9.79

為高頻整合元件廠，智慧機需求疲弱，營運衰退

倫飛(2364)

9.67

轉型軍工規強固型電腦，H1EPS1.38元，連續大漲後轉跌

博智(8155)

9.47

為PCB廠，企業庫存調整，營收從高檔滑落，股價走跌

怡利電(2497)

9.09

3D擴增實境抬頭顯示器受市場，但營收恐走跌

力積電(6770)

8.94

市值崩跌，遭台灣50成分股剔除，股價再度大跌

一詮(2486)

8.54

需求淡，8月營收降至4.13億元，年減24%，月減6%

天鈺(4961)

6.07

驅動IC價量齊跌，8月營收年減36%，月減1.68%

世芯-KY(3661)

5.95

公司高喊營運樂觀，惟美股科技股重挫，外資5日轉賣

創惟(6104)

5.83

拉貨趨緩，8月營收跌至1.74億元，年減37.54%

製表：王淑以

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組