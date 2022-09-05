9月5日一分鐘強弱勢股
9月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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醣聯(4168)
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9.98
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BTC展登場，生技股吸引買盤進駐，雖列警示股，仍衝漲停
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明達醫(6527)
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9.98
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全自動視光磨片機在年底量產，內視鏡耗材導入醫院診所等
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北極星藥業-KY(6550)
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9.82
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納入臺灣中型100、臺灣發達指數成分股指數及等待解盲
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欣陸(3703)
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8.67
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大陸建設獲選北市信義區兒童福利中心都更案最優申請人
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邦特(4107)
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7.21
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宜科新廠將投產，第一期產值達50億元，搶攻ODM商機
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晶睿(3454)
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6.60
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在美推出智慧型雲端監控服務VORTEX，跨足訂閱制市場
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八貫(1342)
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5.82
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醫療與航太救生產品成長，8月營收年增15.9%，同期新高
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瑞智(4532)
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5.77
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8月出貨將達百萬台以上，9月底起進入外銷美國旺季
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詠業(6792)
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4.68
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高精準天線已通過一家日系車廠認證及進行可靠度測試
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長聖(6712)
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1.57
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營收再創高，治療多發性硬化症新藥向TFDA申請臨床
製表：王淑以
9月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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明揚(8420)
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9.92
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為高爾夫球代工龍頭，股價緩步墊高後，外資轉為賣超
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璟德(3152)
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9.79
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為高頻整合元件廠，智慧機需求疲弱，營運衰退
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倫飛(2364)
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9.67
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轉型軍工規強固型電腦，H1EPS1.38元，連續大漲後轉跌
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博智(8155)
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9.47
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為PCB廠，企業庫存調整，營收從高檔滑落，股價走跌
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怡利電(2497)
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9.09
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3D擴增實境抬頭顯示器受市場，但營收恐走跌
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力積電(6770)
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8.94
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市值崩跌，遭台灣50成分股剔除，股價再度大跌
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一詮(2486)
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8.54
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需求淡，8月營收降至4.13億元，年減24%，月減6%
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天鈺(4961)
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6.07
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驅動IC價量齊跌，8月營收年減36%，月減1.68%
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世芯-KY(3661)
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5.95
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公司高喊營運樂觀，惟美股科技股重挫，外資5日轉賣
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創惟(6104)
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5.83
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拉貨趨緩，8月營收跌至1.74億元，年減37.54%
製表：王淑以
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