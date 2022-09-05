減資倒數 這大咖加碼不手軟 長榮展歡顏

減資前交易倒數 長榮股價翻紅

長榮（2603）因為即將減資的緣故，將在9月7日起停止交易，今（5）日是長榮減資前倒數第二個交易日，早盤股價震盪走高，一度漲1.9元至81.6元並守住80元大關。

長榮海運將啟動現金減資，減資前股票最後交易日為9月6日，9月7日起暫停交易，新股完成暨上市買賣日期為9月19日。

由於停牌時間長，今明兩天是長榮減資前交易的高峰期，股價表現受市場矚目。

長榮今早股價震盪，一度下探78.5元波段低點，但低檔買盤進駐，股價強力翻紅，目前漲逾1.2％至80.8元。

由於貨櫃航運第3季旺季不旺，運價易跌難漲，產業景氣回落，使得近期長榮股價不振，下探前波低點支撐。

另外，長榮減資倒數兩天，中環在本周二（6日）最後交易日前，公告再投資3.17億元敲進長榮3,780張，1個月內三度加碼共逾1.2萬張。

中環2日公告，在8月31日至9月2日期間，以3.17億元取得長榮3,780張，每股價格84.02元。

中環8月以來三次公告買進長榮，先於8月8~23日以每股97.05元買進3280張，交易總額3.18億元；接著24~29日再砸4.46億元，以89.46元均價，買進4,990張；加上2日公告再買3,780張，等於短短1個月內已斥資10.81億元，合計買進1萬2,050張。以長榮目前約80元推算，中環帳面已虧逾1億元。

中環目前手中合計持有1萬5,105張長榮，持有金額14.31億元，持股比例0.714％。

長榮現金減資6成，股本將由529.1億元降至211.64億元，減資後每股淨值將飆上206.35元，最後交易日為9月6日，7~16日停止交易，新股預計9月19日起重新上市買賣。

（時報資訊 沈培華）

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