台積電ABF領軍反彈 台股早盤趨堅整理

由於美國聯準會發表強硬鷹派立場，上周全球股市出現震盪，台股累積跌點逾605點，今（5日）台股以14670.18點開出，下跌2點，唯隨著權王台積電、廣達、和碩與台達電等權值股力挺多方，加上ABF三雄南電、欣興與景碩等也強勢反彈，使加權股價指數隨即翻紅，一度強彈近百點。

不過，上檔亟思解套賣壓，與觀望秋節前後變數的極短線持股信心不足浮額，陸續出籠，又使指數漲幅明顯收歛，但整體來看，盤勢暫呈趨堅整理架構。迄上午9：23，護國神山台積電小漲2.5元、聯發科上漲9元。

上市、櫃早盤表現較佳股票，包括佳和、景岳、聚陽、懷特、北極星、八貫、美時、喬山、矽瑪、熱映、三顧、巨虹、其陽及安克等，顯示小型、低價、轉機與生技股等，仍是短多資金運作核心。

上周五台股下跌128.82點，收在14,673.04點，成交值為2,311.11億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超172.36億。自營商賣超32.42億，投信買超6.31億，外資及陸資賣超146.25億。

周五美股四大指數皆墨，道瓊挫低154.24點（或1.31%）至11,630.86點，那斯達克指數下跌154.24點（或1.31%）至11,630.86點，標普500指數跌42.59點（或1.07%）至3,924.26點，費城半導體指數跌26.69點（或1.02%）至2,599.26點。另外，美股9/5值勞工日，將休市一天。

（中時新聞網 郭宜欣；工商時報 數位編輯）

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