9/5盤前》Q3營運轉旺 6檔鋼鐵人笑了

台股今（9/5）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股拚再度站回「萬五」大關，兩場好戲同步開鑼送暖，外資圈在台年度盛事之一的第23屆瑞信亞洲科技論壇5日開跑，瑞信點出11檔台股最佳投資標的，瞄準第四季布局，搭配蘋果秋季發表會8日凌晨登場，供應鏈個股摩拳擦掌，多頭反攻氣勢正在凝聚中。

2.蘋果新品拉貨下，法人預期如臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、台郡（6269）、嘉聯益（6153）、燿華（2367）、台光電（2383）、台虹（8039）等PCB供應鏈受惠。此外，法人預估，第三季美系手機大廠手機板營收季增30～40％、筆電板季增15～20％，2022年手機和筆電銷售呈現年成長，優於產業表現。

3.BTC（生技產業策略諮議委員會議）9月5日至7日登場，CDMO、再生、精準與數位醫療產業再掀熱潮，保瑞（6472）、台康生（6589）、北極星-KY（6550）、寶齡（1760）、晉弘（6796）、長聖（6712）等相關概念股在話題熱度下，有機會領軍上揚。

4.展望本周的個股表現，依據法人的選股建議條件，挑選今年7月合併營收比去年同期成長、股價在月線之上、投信買超、周量增及上周股價抗跌的個股依序有元晶、光寶科、燿華、台半、和大、眾達-KY、中美晶、元太、振樺電、聚陽、系統電、東陽、茂順、世芯-KY、明安、寶雅、M31等個股。

5.美股回落及外資賣超效應，「中秋變盤」成為市場熱議焦點。三大投資專家認為，在國安基金護盤及季底作帳效應，中秋變盤壓力不大，9月台股可望力守頸線14,500點，有機會彈上月線15,147點到5月低檔15,616點，看好網通、IP、電動車及汽車零組件、蘋果供應鏈等題材類股。

6.新光金控就是否應啟動併購行動，要不要向台新金控提出合併邀約，已聘請高盛擔任財務顧問，本月26日董事會將討論高盛的評估建議報告。而台新金則表示，若正式啟動合併談判，將會聘請安永等財顧，積極評估相關合併方式。

7.台灣投資人瘋ETF存股！從規模與受益人數字即可得知，統計至7月底，台股ETF的規模攀升至新高，來到7,409.05億元，受益人數3,697,922人則是次高。

而觀察最受存股族青睞的台股高息ETF，從去年的7檔增加至10檔，規模則自去年年底的1,849.44億元，增為2,942.03億元，可見台股ETF、特別台股高股息ETF，人氣持續暢旺。

8.Micro LED雖未進入價格甜蜜點，不過供應鏈產能計畫出爐，富采（3714）將在2025年後擴建1萬片以上6吋月產能；錼創科技-KY（6854）中長期擴產則以倍數起跳；宏齊（6168）鎖定Micro LED後段，將於明年下半年進入量產。（閱讀全文）

9.半導體測試介面廠穎崴（6515）下半年在美國、台灣等半導體大廠的人工智慧（AI）、繪圖晶片處理器（GPU）及高效運算（HPC）新案測試需求強勁。法人預期，穎崴訂單將一路放眼到年底，下半年表現可望優於上半年情況下，全年獲利將至少賺進兩個股本起跳。

10.折疊手機最困難之處、成本最高的零組件，就是柔性面板、軸承，其中軸承一直是台灣的強項，兆利、富世達都已打入華為折疊機供應鏈，而台灣軸承龍頭大廠新日興也積極準備「吃蘋果」。另外，散熱商機也不容小覷，折疊機採用的螢幕多、折疊後其中一部分散熱不易，將增加對散熱零組件的使用，則由台灣散熱雙雄雙鴻、尼德科超眾分食。

11.車用市場需求暢旺，且晶圓代工廠產能逐步釋出，使車用市場長短料問題緩解，美國、日本及歐洲車廠在下半年起逐步加大拉貨動能。法人指出，二極體廠台半（5425）車用MOSFET、二極體等下半年持續衝高，加上委託聯電量產的車用MOSFET將在年底前量產出貨，台半下半年營收及毛利率都將逐季向上。

12.金融圈人士透露，已有一家大型金控正在評估入股或併購三商美邦人壽，三商美邦人壽6月底因資本適足率（RBC）低於200％，淨值比亦只有2％，已啟動第二輪10億股的現增，及在20億股的私募範圍內，引進策略性投資人，約可占股30％多，目前應正在洽特定對象。（閱讀全文）

13.歐洲電動輔助自行車（E-bike）熱銷，根據相關單位推估到了2025年，歐洲每三台新上市的自行車就有二台是E-bike，歐洲已成為台灣自行車廠商包括巨大、美利達與愛地雅等競逐的目標市場；此外，越南自行車出口歐盟將逐年降至零關稅，台灣自行車廠為布局歐洲市場，近年來爭相進軍越南、甚至直接在歐洲設廠，直搗虎穴。

14.「與疫共存」意識抬頭加上暑假旺季與國旅補助助攻，推升全台觀光飯店7、8月住房表現價量齊揚，平均住房率與平均房價較去年同期顯著成長，業者統計，使用國旅補助的人8月比7月多，受惠政府補助帶進的訂房除台北喜來登8月占40％，其餘多數僅占當月平均住房率5％至20％，雖非「大補丸」，仍不無小補。

15.低軌衛星不論是用於補足偏遠地區的訊號，或是衍生更多的商業模式，LEO是個方興未艾的產業，正在加速成長中，且有不少大廠積極布局。受惠目前呼聲較高且有明確放量的SpaceX，後續需求持續成長。法人樂觀看待主要PCB供應商華通（2313），以及地面接收器線纜供應商萬泰科（6190）接單持續受惠。

16.疫情推升遠端操作需求不斷攀升，電信三雄運用5G技術、結盟夥伴，大啖5G物聯網商機。

IDC最新《全球半年度物聯網支出指南》預估，亞太地區（不含日本）物聯網市場2021～2026年期間的年複合成長率11.8％，2022年成長9.1％，高於2021年的6.9％，2026年時、亞太地區（不含日本）在物聯網（IoT）上的支出將達到4,360億美元，意味著亞太物聯網市場的潛在商機龐大。

17.近來國際廢鋼原料行情止跌反彈，國內鋼筋價格上漲，加上台積電高雄廠等科技廠房也將陸續啟動建廠，及高雄捷運小港林園線預計年底動土，對鋼筋和鋼構需求升溫。受惠廠商包括東鋼（2006）、中鋼構（2013）、豐興（2015）、威致（2028）、海光（2038）及長榮鋼（2211）等鋼廠，第三季起營運轉旺。（閱讀全文）

18.據統計，官股及外資上周都各買超1,000萬元以上，且合計買超超過1億元，共有長榮、創意、鈺齊-KY、聚陽、北極星藥業-KY、寶齡富錦、遠東新、保瑞、雙鴻、緯創、慧洋-KY、元太、愛山林等13檔股，值注意。

19.受惠本業活絡復甦，加上現金股息、資產等業外收益加持，材料-KY（4763）、南寶（4766）上半年EPS聯袂衝高達10.35元、8.76元，雖然消費市場雜音多，但材料、南寶旗下絲束、眼鏡用塑料級醋片及鞋用需求仍持穩活絡，訂單能見度明朗，支撐下半年營運蓄勢更上層樓。

20.國內車用電子影音多媒體系統廠怡利電（2497），將擴大車用市場布局與深化客戶合作關係，怡利電表示，今年持續推展「3D擴增實境抬頭顯示器」（3D AR HUD），配合大陸車市回溫，希望擴大市場布局。

法人預估怡利電下半年合併營收可持續增溫，較上半年成長10％。

21.ABF三雄股價探低，繼終端需求下滑疑慮引發股價大幅修正，又因美國禁止超微（AMD）與輝達出口高階晶片到大陸，壓抑表現，不過，摩根大通、高盛證券均認為影響可控，意味股價已經超跌，美銀證券持續看多指標股，維持「買進」投資評等，外資齊力送暖。

22.隨著A股42家上市銀行半年報披露完畢，多達250萬名銀行員工的平均薪酬全都露。資料顯示，2022年上半年，多達30家銀行員工的月薪出現上漲，包括國有大行與部分城商行都在其中；但也有部分股份制銀行員工的月薪不增反降，薪情兩樣情。

平均月薪最高的三家銀行分別為江蘇銀行、招商銀行、南京銀行，上半年平均月薪都超過人民幣（下同）5萬元。但和上年同期相比，江蘇銀行、南京銀行的平均月薪分別增加3,619元、1,533元，而招行則是下降了3,013元。此外，寧波銀行、上海農商行的平均月薪也超4.9萬元；興業銀行、平安銀行的平均月薪超過4.5萬元。

23.為穩定經濟成長，大陸從中央到地方近期頻推穩房市政策，其中住房公積金支持政策成為這波房市寬鬆政策的一大重點。陸媒統計，2022年以來，共有21個城市推出「一人購房全家幫」措施，職工可提取公積金幫助子女或直系親屬買房。

24.通膨加劇升息壓力，已讓有資產題材的紡織族群如南染（1410）、佳和（1449），近期在大盤修正時成短線抗跌、甚至逆勢上漲的個股；市場預期，一些手中有土地資產、商辦及科技園區正在開發的紡纖股如遠東新（1402）、南紡（1440）等，更有機會成中長期資金抗通膨進駐的標的。

25.車用產業前景正向，持續替台股送暖，抵抗半導體庫存調整壓力，中信投顧指出，貿聯-KY（3665）第二季營收、獲利創高，訂單需求沒有減弱跡象，給予「增加持股」投資評等；矽力-KY（6415）同樣受惠車用持續高速成長，富邦投顧給予「買進」投資評等。

26.時序接近第三季底，作帳行情在9月底前將逐步放大對股市的影響力，尤其2022年以來投信作為多頭總司令，截至2日止已連續買超台股51個交易日，累計金額高達719.54億元，元晶（6443）、友達（2409）等投信認養股順勢借力。

投信9月以來累計買超前兩大為元晶及友達，分別買超1.77萬張與8,430張，且持股比率均低於10％，未來仍有加碼空間。

B.利空因子：

1.三星電子第三季大砍單，根據市調機構Omdia預估，第三季電視面板採購量僅600萬片，寫下單季歷史低點。由於後市展望仍然相當保守，近期供應鏈傳出，三星將再砍第四季電視面板訂單約2成，估計第四季電視面板採購量約800萬片，雖然較第三季增加，不過相比去年同期大減4成，這也是連續3個季度採購量不到千萬片。

2.中央銀行近日已寄發9月22日第三季理事會開會通知，隨聯準會（Fed）近期鷹浪更強，市場預料9月Fed至少再升息3碼（1碼是0.25個百分點），央行推測也會再升半碼，重貼現率將上揚至1.625％。

3.上海貨櫃運價指數SCFI在9月首周暴跌近1成，創疫情來最大跌幅，距離今年初歷史高點累計下殺逾44％，跌幅最重的美西線40呎櫃運價更驚見3字頭。市場聚焦運價何時落底？台驊董座顏益財預估，美國高庫存在未來二、三個月應可消化大半，加上聖誕節等年終促銷清庫存，供需可望逐漸恢復正常，美西線止跌點可能就出現在第四季。（暫中性看待）

4.全球升息列車還沒停下來，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等六大壽險估計，目前若債券殖利率反彈1個百分點，合計淨值就會減少約5,800多億元；股市若上漲10％，淨值增加近2,700億元；新台幣若對所有貨幣都貶值1％，則獲利與淨值約影響400多億元，且主要是影響獲利。

5.PC市場明年續跌，品牌廠全面緊縮新品推出，HP（惠普）日前並預告消費和商業需求在下一季度裡需求依然疲軟，加上目前通路庫存水位仍高，接下來將以更激進的促銷策略以加速清庫存，這也將使得PC市場提前進入殺價促銷的價格戰。

6.美國「最鷹派」貨幣政策帶給美元強勢突破高檔整理區間，美元指數飆破109，殃及全體非美貨幣，外銀分析，主要亞幣短期沒有任何貨幣有翻身的機會，今年第四季日圓140元將成常態，韓元可能貶至1,370元，新台幣則可能到30.7元。外銀提醒，亞幣重貶也可能對新興市場（EM）債券再掀一波外資倒貨潮。

7.由於歐美等主要消費市場高通膨、以及疫情再起等多方面因素發酵，全球電視品牌廠需求低迷，韓國兩家品牌大廠採購需求大減，電視面板需求萎縮。市調機構CINNO Research預計，今年各主要品牌對電視面板採購計畫下修幅度約18％，下半年旺季不旺，第三季電視面板採購數量估季增率僅5～7％、年減率約20％。

8.俄羅斯宣布無限期切斷「北溪一號」管線供氣後，歐洲政府與企業全面備戰。各國政府力保油電公司繼續營業，能源用量龐大的ArcelorMittal、Norsk Hydro等鋼鋁廠則減產以對。歐盟能源部長也將在本周緊急開會討論如何抑制能源價格。

9.通膨高漲之下，美國民眾購買價格較低的牛絞肉等牛肉，或轉買雞肉等較便宜的肉品。形成超市低價肉品價格因需求龐大而不跌反漲，肋眼、紐約克和其他高價的牛排部位卻不斷以優惠價促銷

10.7月新推案量大增，大型行庫憂心房市「供過於求」壓力加劇。根據指標大型行庫對房市的最新調查報告，近期國內疫情趨於穩定，上半年房市遞延推案陸續釋出，使7月新推個案供給量大幅增加，恐怕將使未來房市供過於求的壓力更大。

11.台灣近五年來注入金融科技領域的投資金額為5.44億美元，占所有新創總獲投件數與金額的比重分別為5.1％及6.5％。早期投資資訊平台統計至2022年7月底止，2022年台灣金融科技獲投件數只有五件，金額僅1,723萬美元，對比去年同期，件數衰退37.5％，金額則是少掉21％。

12.在美股費半指數持續弱勢下，2日台股開平後一路呈現震盪走跌，貨櫃三船全面挫低，拖累指數表現，終場下跌128.82點，收在14,673.04點的波段新低位置，成交金額放大至2,343億元。

台指期下跌140點至14,597點。現貨部分，三大法人賣超173.16億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,927口至3,883口。

13.美國在6月中正式通過「2022年海運改革法案」以來，削弱船公司定價力。改革法案的重點，包括：加強聯邦海事委員會（FMC）對於滯留費及運價收費合理性評估，以及海運業者必須逐季向FMC報告詳細的進出口噸位、出口空櫃等資料。

此外，各國經濟受到糧食、能源成本高漲所導致通膨升溫，衝擊民生消費及經濟復甦，加上各國央行升息，增加企業舉債壓力，降低擴大投資意願，環環相扣下，景氣前景不明，不利於運價走勢。

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