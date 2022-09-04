中秋變盤免驚？名師曝台股9月主旋律

美股回落及外資賣超效應，「中秋變盤」成為市場熱議焦點。三大投資專家認為，在國安基金護盤及季底作帳效應，中秋變盤壓力不大，9月台股可望力守頸線14,500點，有機會彈上月線15,147點到5月低檔15,616點，看好網通、IP、電動車及汽車零組件、蘋果供應鏈等題材類股。

統計過去15年中秋前後表現，台股節後上漲機率高於節前，康和證券投資總監廖繼弘指出，美聯準會貨幣政策偏鷹，10年公債殖利率上升至3.2％，美股四大指數拉回跌落季線整理，且美國禁止輝達及超微超級電腦晶片銷陸，影響科技股表現；國安基金低檔護盤支撐信心，台股低檔有撐及融資餘額仍在低檔，蘋果即將發表新機。整體研判9月為14,500點頸線到月線15,147點震盪整理格局。

第一金投顧董事長陳奕光認為，美股走弱及外資持續賣超，外資今年來累計賣超逾1.1兆元，但內資投信連續買超、政府基金加碼以及國安基金護盤，近期盤面呈現集中市場弱勢及櫃買市場強勢，中小型股優於權值股也將是9月主旋律。預期9月盤勢將反覆拉回及反彈走勢，指數下檔守14,500點，上檔突破月線有機會上看15,616點。

統一投顧董事長黎方國表示，Fed 9月可能再升息3碼，但物價指數見頂將緩步下降，國安基金持續護盤，而中國政府加碼經濟刺激，企業有庫存調整拉貨動能減弱，以及晶圓代工業進入跌價周期等多空因素，影響9月盤勢區間震盪，指數將介於14,600點到15,400點。

黎方國看好汽車零組件股、生技股、蘋果新機發表受惠股。廖繼弘認為，現階段逢回選股不選市操作，反彈減碼彈不過季線弱勢股。

陳奕光表示，9月選股看好受惠新台幣貶值的鞋類、自行車、高爾夫球桿、汽車零組件，政策加持的綠能、航太、低軌道衛星，以及產業前景佳的電動車及充電樁等。

延伸閱讀

蘋果+瑞信接力護航 一票台股外資挺大盤點

雙資齊買！13檔亂世明燈 「這檔」大熱門

跟著內資走！資金中路集結 元晶等17檔夯

超跌？外資送暖ABF三雄 多頭派對有信心

蘋果新品拉貨助攻 PCB供應鏈6檔Q3看旺