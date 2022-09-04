蘋果新品拉貨助攻 PCB供應鏈6檔Q3看旺

蘋果新品發表會即將到來，儘管下半年消費性市場仍布滿雜音，但蘋果首批備貨需求穩健，相較其他消費性電子來說變化不大，多數PCB供應商看好新品拉貨動能挹注下，對第三季營運樂觀看待。

市場預期下半年有望看到蘋果新品手機、筆電、平板、手錶、耳機等，智慧音箱也看到進階款，AR／VR穿戴裝置則預期要到明年上半年。

新品拉貨下，法人預期如臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、台郡（6269）、嘉聯益（6153）、燿華（2367）、台光電（2383）、台虹（8039）等PCB供應鏈受惠。此外，法人預估，第三季美系手機大廠手機板營收季增30～40％、筆電板季增15～20％，2022年手機和筆電銷售呈現年成長，優於產業表現。

龍頭廠臻鼎強調，雖然市場雜音不少，但以臻鼎來看，並沒看到什麼雜音，新產品進度也如期進行，加上新產能擴充也是照表操課，預期下半年產品線都維持成長，2022全年營收雙位數成長，及獲利成長幅度大於營收的目標不變。

台郡日前指出，擺脫封控干擾，下半年跟隨客戶新品拉貨，將進入傳統旺季表現，營運逐月增溫，9、10、11月是高峰，預估第三季產值將個位數年成長，另全年產值呈現高個位數成長的看法也不變。

華通提到，進入第三季旺季，除低軌衛星穩健出貨外，美系新品拉貨是主要成長動能，觀察目前訂單沒有到明顯調整，新品進度如期進行，預期手機、筆電會有不錯成長，樂觀看待下半年維持旺季表現。

美系手機大廠主要的PCB供應商展望正面，除上述大廠外，像燿華、嘉聯益均對第三季營運樂觀看待，法人預期，燿華上半年轉虧為盈，第三季進入高峰，嘉聯益迎接傳統旺季，拚第三季轉盈。

但上游材料略顯保守，如台光電、台虹。法人表示，今年消費電子持續走弱，對CCL、FCCL來說美系需求雖然是好，但中系衰退太多，導致需求下降，也因去化庫存壓力仍在，兩家業者對第三季看法保守，估與第二季持平。

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