超跌？外資送暖ABF三雄 多頭派對有信心

ABF三雄股價探低，繼終端需求下滑疑慮引發股價大幅修正，又因美國禁止超微（AMD）與輝達出口高階晶片到大陸，壓抑表現，不過，摩根大通、高盛證券均認為影響可控，意味股價已經超跌，美銀證券持續看多指標股，維持「買進」投資評等，外資齊力送暖。

ABF三雄中，欣興、景碩股價已經跌到波段新低，前者股價自高點以來幾乎腰斬，後者更是重挫57％，南電股價近期雖相對有撐，守住波段低點，但高點迄今的回檔幅度是最嚇人的6成以上。儘管外資圈對ABF產業多空意見分歧，然多頭派對結構性需求揚升懷抱信心，同時，考量股價回檔極為劇烈，此時亦紛紛瞄準底部反彈投資機會。

彙整看ABF持多頭意見的外資觀點，對南電目標價仍在400元之上，對欣興目標價上看250～300元，景碩的目標價也有逾200元水準。

摩根大通證券指出，ABF指標股近期跌勢慘烈，確實與美國禁止超微、輝達輸出高階人工智慧（AI）晶片至大陸有關，不過，根據摩根大通所做產業調查，ABF載板於相關產品中每年的營收不過1億美元，就算考量採用先進封裝設計、使單位售價非常高，估計也僅有全球ABF今年營收的1％。

欣興雖然是這些客戶高階產品的重要供應商，然每年相關營收金額不超過5,000萬美元，僅為欣興今年ABF事業營收的2％，摩根大通證券強調，不只欣興所受影響極低，連帶地，此次事件對其他ABF製造商的影響也完全可控。

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