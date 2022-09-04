瑞信+蘋果接力護航 一票台股外資挺大盤點

台股拚再度站回「萬五」大關，兩場好戲同步開鑼送暖，外資圈在台年度盛事之一的第23屆瑞信亞洲科技論壇5日開跑，瑞信點出11檔台股最佳投資標的，瞄準第四季布局，搭配蘋果秋季發表會8日凌晨登場，供應鏈個股摩拳擦掌，多頭反攻氣勢正在凝聚中。

蘋果秋季發表會將更新各主要產品線，除iPhone 14系列為最大亮點，AirPods Pro 2與新Apple Watch也可望亮相，由於外資研究機構本次對新iPhone下半年出貨量估計值達9,000萬支，是電子消費性產品中少數不見衰退者，因此，市場對供應鏈重要個股的態度多以正面為主，像是：台積電、大立光、臻鼎-KY、欣興、嘉聯益、玉晶光、華通、台郡等，都可望是本周投資蘋果商機的亮點。

iPhone 14本次有三大亮點，包括Pro系列將採用A16晶片、瀏海設計可能取消及高階產品售價將向上調高。對此，中信投顧指出，從供應鏈訪查iPhone 14首波備貨量維持去年水準，以及近期來自非蘋陣營換機用戶持續增加的態勢研判，看好蘋果產品競爭力與靈活供應鏈管理能力，在需求不確定性高的情況下，可維持較佳出貨動能，嘉惠主要供應商營運。

目前各大次族群中，光學族群頗受矚目，大立光與玉晶光各有擁護者，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫預期，iPhone 14 Pro系列主鏡頭將升級4,800萬畫素，看好玉晶光前景。

此外，瑞信論壇5日登場，科技產業研究團隊先一步擬定於下半年產業放緩環境中的布局策略，並點名看好的台股供應鏈，包括：大型領頭羊的台積電，雲端與資料中心的智邦、世芯-KY、信驊、嘉澤、廣達、緯穎，原材料的環球晶，零組件的全新、臻鼎-KY，車用與零售顯示器的元太。

瑞信證券從上半年以來，便逐漸修正產業觀點，並強調擇優布局重要性，尤其需求面遭總體經濟不確定性侵擾，加上供給與庫存攀升的負面影響，接下來不妨觀察隨供應鏈大舉修正前景展望，股價走勢領先基本面反應，將是較佳切入點。

值得注意的是，外資過去二年多以來持續賣超亞洲科技股，瑞信認為，亞洲科技股與美國科技股持續存在評價差距，隨基本面即將觸底反彈，國際機構法人對亞洲科技股持股部位過低，反而提供良好反彈機會，瑞信並強調，傳統上，股價將在基面觸底前一至二季領先反彈，因此，瑞信第四季將專注於優質科技股的布局機會。

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