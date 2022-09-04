雙資齊買！13檔亂世明燈 「這檔」大熱門

外資上周狂提款台股880億元，代表政策護盤動向的八大官股券商買超擴大至224億元，台股跌破所有均線，市場對後市看法保守，若上周可獲得官股及外資雙資齊買股，除代表籌碼相對穩定外，基本面更具有一定優異表現，有機會在亂世中扮明燈指路。

據統計，官股及外資上周都各買超1,000萬元以上，且合計買超超過1億元，共有長榮、創意、鈺齊-KY、聚陽、北極星藥業-KY、寶齡富錦、遠東新、保瑞、雙鴻、緯創、慧洋-KY、元太、愛山林等13檔股。

投資專家表示，外資與官股向來都居於對作的狀態，不是「你丟我撿」，就是「我丟你撿」，因此，在上周外資賣超高達880億元之下，仍逆勢買超，且與投信買超動向一致，的確難能可貴，從雙資買超股來看，明顯集中在逆勢強勢的生技股、大跌的航運股，以及獲利成長股，如紡纖股龍頭股、IC設計股及電子紙大廠等。

長榮9月6日為參與現金減資前最後買進日，近日受到運價一路下滑衝擊，股價逼近前低，官股券商逢低積極買進，上周最後二天外資轉賣，但整周仍出現買超，現金減資後，在市值不變的前提下，每股獲利（EPS）、股價，以及淨值都有機會大增，投資人參與現金減資拿到的股息不課稅，有助籌碼穩定。

元太今年獲利大增，上半年每股稅後純益（EPS）達3.36元，已超過去年前三季的3.33元；創意上半年EPS達9.74元，也比去年前三季的7.05元大躍進；另雙鴻、遠東新、聚陽上半年獲利表現也十分亮眼。

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