台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好網通、觀光等八類股

上周台股震盪拉回走勢，指數跌破季線、月線以及萬五關卡，周K線連兩黑。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：網通股、觀光股、蘋果供應鏈、航太股、自行車股、汽車電子及零組件股、紡纖股、橡膠股等，研判本周指數將在14,500～15,100點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.美國通膨未再創高。

2.蘋果新產品即將發表，有利於相關供應鏈廠商出貨及業績表現。

3.台股評價偏低，醞釀反彈。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.美國Fed官員持續鷹派言論。

2.中國封城，影響相關供應鏈。

3.終端需求疲弱，持續庫存調整。

國票投顧：指數上看15,000點

台股上周各類股漲跌互見，以生技醫療類指數上漲3.94％最強勢，航運類指數下跌11.26％最弱勢。國票投顧預期本周指數在14,350～15,000點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：航空股、車用電子股、隱形眼鏡股、航太股、汽車零組件股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.9/2加權指數跌0.87％，但櫃買指數卻逆勢上漲0.08％，並守穩10日均線之上，表現明顯強於大盤，中小型股將是短線的資金焦點所在，可多加關注。

2.台股KD指標已落入20以下，暗示短線拉回速度過快，近期或有跌深反彈的契機。

3.上市櫃公司八月份營收將陸續公布，業績成長的個股可望獲得買盤優先進駐。

4.時序進入9月份，投信以及集團的作帳行情正式開跑，可望提供大盤防守力道。

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