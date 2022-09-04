肅殺苦日子來了！謝金河揪股匯雙殺2元兇

美股4大指數全面跌破季線，費半跌幅尤深，台股周跌605點，跌幅以近4%居亞洲主要股市之冠，近期市場對國安基金檢討聲浪起，財信傳媒董事長謝金河分析，台股一碰季線就拉回，弱勢反彈是2大關鍵因素造成，首先是未待賣壓宣洩完畢，國安基金7月中就過早宣布護盤；其次是美Fed升息9碼，台灣央行只升1碼半，台美利差獲大造成台幣長期看貶，也釀股匯雙殺慘況。

謝金河表示，每年8月在懷俄明州召開的全球央行年會，這次Fed主席鮑爾上台演講8分鐘，宣示美國對抗通膨的強硬立場，預告升息要到通膨降溫為止，且會持續一段相當長的時間，說辭非常鷹派，立即令人聯想1980年代，美國CPI衝到14.8％時，雷根起用Paul Volcker出任Fed主席，他一口氣將聯邦利率拉升到20％以上。

鮑爾的威力宣言，立刻對股市產生強大震懾力量，8月26日道瓊大跌1008.38點，接下來連續下跌，短短3個交易日跌掉1500.91點，原本邁向強勁反彈，且攻抵年線的道瓊，立刻像洩了氣的皮球，跌落到季線以下，更弱勢的費半反彈只過半年線，又從3087.44點跌到2678.77點，技術線型又形成完整的空頭排列。

謝金河在最新一期《先探》指出，全球股市行進中的反彈，暫告一段落，接下來恐怕要面對基本面更肅殺的一段辛苦調整。

回頭看台股，這一波反彈原本就弱勢，加權指數只觸及季線，反而是櫃買市場進擊到半年線，結構上出現微妙變化，主要有2大關鍵因素，一是加權指數跌到13928.66點，台股賣壓可能還沒宣洩完畢，國安基金就宣布進場，改變了台股路徑，指數跌得不夠深，也使得後續的彈升相對無力。

二是台幣貶值壓力大，美國Fed升息9碼，台灣的央行只升息1碼半，台美利差加大，台幣在30元的大關卡，根本沒有抵抗力。外資今年賣超台股逾1兆，又加重台幣貶值壓力，這1周台幣貶到30.48，台幣弱勢更加不利台股的走勢。

這次美國股市觸動的回檔，台股難以倖免，但是從加權指數與櫃買分歧走勢可以看出，台灣的中小型股開始有了生命力。

面對景氣急降的衝擊壓力，華為辦創人任正非在公司內部刊物發表文章，他認為未來10年，華為以「活下來」為目標，尤其是明起3年，世界經濟充滿「寒氣」，他要讓華為的每一個員工感受到寒氣，並訂下不追求規模經濟、轉向追求利潤及現金流的經營方針，這話在台灣也適用。

第2211期《先探》報導，接下來該深入思考的問題，是COVID-19帶給世界巨大衝擊，令各國央行為力阻經濟衰退，賣力寬鬆銀根，美國Fed資產負債表從2.46兆美元放大到8.96兆美元，銀根氾濫也導致今天通膨升溫。

另一個是疫情帶來的居家辦公，數位轉型加快，也改變產業型態，從2020年3月迄今，世界經歷了2年半的變化，像半導體、視訊、健身、貨櫃航運等行業，都到達史無前例的暢旺。

去年下半年全世界都缺晶片，德國經濟部長親自請託台灣幫忙，貨櫃航運運價不斷上漲，令全世界製造業都感到頭痛，這是史無前例的好產業。台積電漲到688元，市場看上千元的很多，貨櫃3雄去年更是創造EPS超過40元的好成績。

而在疫情中最具代表性的是全球人類透過視訊開會，最具代表性的Zoom，股價從59.94美元大漲到588.84美元，如今又跌回79.03美元；運動健身的Peloton更是瀟灑走一回，股價從17.7大漲到171.09美元，如今又跌回8.22美元。

在疫情帶來的視訊健身風潮中，Peloton充滿無限想像空間，大家在家中運動，如今與病毒共存，大家走到戶外，台灣的很多健身器材都受很大影響。像力山從108元跌到26元，喬山從102跌到50.2元，岱宇從162跌到36.2元，都是殷鑑不遠。

（旺得富理財網 李宗莉）

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