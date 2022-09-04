金融業獲利衰 黃蔭基：這類金融股可考慮

美國、英國、加拿大、瑞典、紐西蘭等5國的2年債利率超過10年債利率，驚見利率倒掛，是2005年以來首見；金融業高層分析，殖利率曲線倒掛反映出長期殖利率水準不足，也代表外界預期未來經濟萎縮的可能性越來越高。金控業上半年海內外投資頻頻踩雷，統計至6月底金控集團國內外投資曝險共34.91兆元，帳上未實現損失達8,277.6億元，改寫史上最慘紀錄。

全球進入升息循環，加上國際金融局勢多變，億元教授鄭廳宜認為，今年金融業獲利衰退，恐將影響股利發放，存股族可鎖定每股盈餘（EPS）正成長的銀行股下手。觀察金控獲利表現，前7月EPS與去年同期大多呈現衰退趨勢，其中以新光金（2888）獲利大砍8成最多，永豐金（2890）前7月唯一金控獲利沒衰退；獲利表現正成長的都是銀行股，包括王道銀（2897）、臺企銀（2834）、台中銀（2812）、彰銀（2801）、高雄銀（2836）等5家。

以外資8月賣超台股部位來看，金額近1,190億元，主力提款機仍是金融股，前10大賣超個股中就占了6檔，其中台新金（2887）遭外資賣超19萬3,570張，其次是中信金（2891），再來為兆豐金（2886）；國泰證期認為，以產險為主的金控股因金融商品減損，難以短期內完全修復，資本壓力仍高，相對看好銀行或以銀行為主體的金控、租賃公司，包括玉山金（2884）、第一金（2892）、中租-KY（5871）等。此外，台灣50指數（0050）最新季度成分股調整，納入永豐金（2890）。

永豐金首席經濟學家黃蔭基上周在法說會指出，大盤指數將在第4季再測第2隻腳，恐下探13,800點，投資人14,000點伺機低接，國安基金還在場內可穩定軍心，投資人要避開成交張數低的個股，好股票還是可以買，「非壽險為主體」的金融股也可考慮。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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