颱風也有概念股？18檔短線發威 不怕風大

中度颱風「軒嵐諾」擾台，行進速度緩慢且持續降雨，造成全台各地淹水、停電，截至今（4）日上午8時，已造成全國41.045戶停電，經台電緊急搶修，有36,831戶修復，但仍有4,214戶尚未復電；投資專家表示，颱風侵襲短期可望帶動娛樂、災害重建的經濟效應，關乎「食衣住行」的超商、量販店及百貨股外，遊戲股也是受惠股，有望受需求面激勵，躍居短線盤面受惠題材族群。

颱風過境，蔬果、水果、零食、室內娛樂等消費及防颱需求大增，超市量販通路備貨量多拉高至平日的3成以上，若有災後重建需求，水泥、塑化、鋼鐵、電機、電線電纜、營造等將成後市焦點。相關概念股包括中工（2515）、達欣工（2535）、中興電（1513）、華新（1605）、統一超（2912）、全家（5903）、台泥（1101）、亞泥（1102）、華榮（1608）、亞力（1514）、正峰新（1538）、毛寶（1732）、花仙子（1730）、東鋼（2006）、亞崴（1530）、豐興（2015）、鈊象（3293）、傳奇（4994）等。

本土法人表示，颱風過後，重建概念股都在短期需求湧現下帶動業績成長，以美國近年最大的卡翠娜颶風為例，後續遭後重建都相關業者都能接獲訂單，包括中興電等國內發電機廠商，海外出貨量均有明顯成長，接下來的單月營收月增率也都達兩位數，顯見風災後都有依循的布局方向，不過也要提醒，重建題材帶動的是短期業績，中長線業績仍將回歸國際市場與產業競爭情勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

（旺得富理財網 黃順德）

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