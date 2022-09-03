投信：長線找跌深股 短線看題材

歐美國家以打通膨為優先政策，台股走勢更要看美股的臉色，當指數在此「上有鍋蓋、下有支撐」的環境下，投信業者建議，投資策略要分為長短期，各採不同的策略，短線而言，投資人可以持有3成資金、機動操作，追求獲利機會。

PGIM保德信新世紀、金平衡基金經理人廖炳焜表示，選股策略有短有長，長線角度可挑選跌深個股，如本淨比小於1，且基本面沒有疑慮者，逢低布局。短線則操作股性活潑，且趨勢向上的題材，如車用、網通、綠電及儲能等。

他表示，核二廠二號機的運轉執照2023年3月將到期，核三廠兩部機組的運轉執照，分別在2024、2025年到期，預計2023～2035年要除役300萬瓩，電力缺口將由綠電接棒，在政策力挺下，綠電及儲能產業後市看好。

野村積極成長基金經理人邱翠欣表示，美國零售巨頭清理庫存是當前首要任務，過去在疫情期間，這些廠商訂購許多居家服飾，也有不錯獲利，但隨著疫後解封，需要調整其商品配置，增加外出上班的正式服飾。

不同品項間互有消長，但可確定的是，過去這些廠商，可能會提高備貨比例，現在會降低備貨，但若銷售成績好，再追加訂貨。因此，目前的備貨相對保守，若後續節慶的銷售成績不錯，仍有追加訂貨的機會，相關個股第四季即有上漲可能性。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，隨著供給瓶頸打開，供應鏈回復正常，需求面是未來觀察重點。選股策略上，精選未來下修風險較低，且仍具成長性股票、新能源趨勢股，或訂單能見度高的網路通訊等題材。

網通產業零組件缺料緩解，又受惠美國進行基礎建設，補貼電信業者，今年第三季起，零組件缺料狀況進一步緩解，解封復甦帶動景氣回溫，整體展望樂觀，能見度可看到2023年。

美國頒布降低通膨法案，購買新潔淨能源車的7,500美元稅收抵免，延長至2032年底，也新增獎勵措施，給購買二手潔淨能源汽車的消費者，這些政策將帶動美國電動車相關建設，提高美國電動車滲透率，車電相關供應鏈可持續留意。