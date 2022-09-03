選股不選市 挑中小人氣股

美國聯準會(Fed)升息不止，台股失守短期均線，投資人關心股市後市發展，以及要如何操作。彙整台新、保德信、兆豐、群益、凱基、野村及瀚亞等七家投信意見，指數應會在萬四及萬五關卡區間內震盪，操作建議選股不選市，可挑選內資青睞，且不受景氣下修循環影響的中小型人氣股。

具體而言，類股可關注網通、IPC、生技、綠能儲能、台灣內需等領域，而蘋果新機上市的蘋概股拉貨潮，以及隨著旺季到來的車用題材，也可掌握投資的機會。

瀚亞投信投資總監劉博玄分析，台股面臨疫情、戰爭、升息與通膨等利空衝擊，迄今未緩和，近期又有科技產業調庫存、中美晶片大戰，以及擔心台海擦槍走火等新利空出現，外資今年已賣超台股逾兆元，雖有國安基金護底，指數向下回測壓力仍大。

聯準會鷹派升息立場堅定，股市資金動能減退，科技產業持續庫存調整，預期調庫存至少半年，10月庫存才比較健康，緊接著美國萬聖節、耶誕節銷售旺季鋪貨，可留意年底有無回補急單的空間。

台新中國通基金經理人魏永祥認為，科技股庫存調整，恐有旺季不旺的風險，但6月台股已大幅修正，融資餘額亦大幅減碼，股價、評價、籌碼面等已大致提前反映上述利空，加上國安基金進場護盤，除非出現重大系統風險，否則14,000點支撐性仍強，預期仍有次產業及個股表現的機會。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚指出，美國聯準會主席鮑爾在Jason Hole全球央行年會的演講，將市場過於樂觀的預期「校正回歸」，市場共識9月升息三碼，在升息壓力、台海危機、電子業調庫存下，預期台股走勢將震盪築底。

零售業則面臨庫存與銷售疲弱問題，下半年旺季無法期待，在持股方向上，可布局科技創新、逆周期的題材股及下半年動能強，且下修風險較低的族群，產業看好HPC、蘋概、電動車、電子標籤、網通、元宇宙、綠能、台灣內需等。

凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷認為，震盪打底走勢可能延續至明年上半年，主要理由是全球景氣尚未回升。而觀察景氣有兩大指標，一是消費者物價指數（CPI）是否見頂，二是經濟合作暨發展組織（OECD）發布的經濟領先指標是否反轉向上，目前兩者皆未見轉折。

台股本益比來到近五年低點，但市場非牛非熊，有如水中游來游去的魚，不好拿捏，他建議，挑選高品質、低波動個股，在假設明年景氣往上的前提下，進行長線布局。