南電營收報喜 ABF強心針? 網1句戳痛點

ABF載板近期市況飽受美禁高階AI銷陸、消費電子高庫存等變數困擾，但ABF三雄之一的南電，8月營收率先出爐，今（3）日公告8月營收57.57億元，年增21.84%、月增4.07%，再締新猷，累計前8月營收410.35億元，年增24.55%，對能否替周一股價注入強心針，也掀多空論戰，但不少網友感嘆，營收創高不如由虧轉盈，現在台股「愈爛的股票愈會噴」。

觀察法人動向，外資2日由賣轉買，敲進南電2,911張，但投信則是站在賣方，調節2,391張，土洋對作、戰況激烈。南電上月初公布7月營收以55.31億元創高，一度激勵股價重回300元大關，目前則在243元附近徘徊。

對營收奏捷能否替近期欲振乏力的股價再添助力，也掀網友論戰，有人稱走勢簡直像貨櫃2.0、營收創高不如由虧轉盈，不少人都還說台股愈爛的股票才愈會噴，但也有人替公司抱屈，認為台股目前投機氣盛，根本不歡迎賺錢的公司 。

綜合媒體報導，悲觀派法人認為，儘管整體BT訂單滿載，但消費型電子需求疲弱恐讓報價承壓，因此日前才有機構調降南電今年獲利預期6％。

除報價看跌，日前美祭輝達、超微高階AI晶片輸陸禁令，也恐持續衝擊ABF族群，市場原估供不應求至2024年，但目前看來供需已現鬆動，儘管今年業績仍好，但未來展望恐低於預期。

不過，美國新禁令已展延1年上路，美系外資最新報告也認為，陸數據中心和伺服器GPU需求佔ABF比重約1%，而輝達佔南電的營收占比更在10%之內。

有鑑於此，部分樂觀派法人認為，ABF短期仍供不應求，且南電的網通應用占比過半，較不受到PC需求下滑影響。

南電公司方面日前則稱，近年多元布局產品與客戶，即使消費性應用走弱，但在電競、資料中心、網通、車用電子、HPC等領域保持不錯，且客戶市場不是只在大陸，預期美國禁令短期影響有限，長期要再觀察。

（旺得富理財網 李宗莉）

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