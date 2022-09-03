美中晶片角力戰再起 法人點名5檔有戲

美中晶片角力戰再起，預估大陸將加速半導體自製化腳步，恐對全球半導體產業產生影響，就台灣供應鏈的角度而言，法人點名世芯-KY(3661)、創意(3443)與智原(3035)等將受惠，另外，IP業者則有晶心科(6533)與M31(6643)兩檔個股即便在最差的情境下，也不致於有顯著衝擊。

美國對大陸半導體產業再下手，未來AMD、Nvidia皆須取得出口許可方得出貨至大陸市場，但其中電競、消費級GPU則仍可如常出貨。Nvidia評估，在最差情境下，第三季營收潛在下檔風險為7%、約4億美元，且假設管制影響持續，則2023年之營收下檔風險亦將為7%，反觀AMD，由於其MI250幾乎出貨給予非大陸客戶，因此，此事件對其財務影響有限。

隨著大美中晶片戰加劇，預估大陸將加速半導體自製化腳步，法人預估，設計服務業者受惠最深，因應美國升級管制，大陸將加速CPU/GPU國產化，以降低對美國的依賴。就台灣供應鏈的角度而言，設計服務業者可望受惠最深，因其營收比重多來自HPC(高速傳輸)相關應用，設計服務族群中，看好世芯-KY將是最大受惠者，主要是其大陸客戶佔比較高，而需求升溫亦將有利於創意與智原。

不僅如此，法人也點名，IP業者晶心科(6533)之GPU相關應用解決方案與M31之高速傳輸介面應用產品亦將受惠。

法人強調，後續若美國全面禁止國內技術出口，基於晶圓代工受限，設計服務業者也將無法供貨給予大陸客戶，然而，IP業者因所有IP均為自主開發，故仍可提供給予大陸客戶使用，換言之，即便在最差的情境之下，IP業者也不致於受到顯著衝擊。

（ 時報資訊 王逸芯）

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