蘇建榮：國安基金需評估三大課題

阮清華：出任操盤手來兩次護盤，大環境完全相反

台股2日再跌128點，本身為國安基金委員的財長蘇建榮與身為現任執行秘書的次長阮清華，在2日的財政部記者會上雙雙回應媒體對國安基金的提問，其中，蘇建榮指出，當前國安基金要評估的，主要有三大課題，阮清華則以國際大環境完全顛倒，來比較他出任操盤手以來前後兩次的護盤經驗。

對於三個重要課題，蘇建榮指出，首要是美國情勢，去年美國貨幣政策認為通膨是短暫性的，只有縮表，但今年Fed貨幣政策已改變，已認清通膨不是短暫的，所以除了縮表，開始升息，對整個市場流動性造成更大影響，美國實體經濟也會改變，並且影響台灣，尤其近幾年政府推動台商回流以來，所有產業鏈重組，台商從大陸移回台灣，對美國及歐洲、東南亞出口都比對大陸出口為高，所以對美國經濟依存依賴影響更大。

第二是關於大陸清零政策導致生產萎縮，及高耗能限電政策，都是國安基金要密切關注的因素；第三是俄烏戰爭在歐洲所引發的能源影響，會否影響整個歐洲經濟，也必須評估。

蘇建榮表示，國安基金必須去面對上述三大課題。他也強調，台灣國內投資上1至7月進口，很多是機器設備，顯示國內投資仍相當持續進行，一定代表廠商對未來有好的看法才會投資。

對於這次國安基金一個半月來重新進場，到底用了多少子彈，國安基金執行秘書阮清華不願透露，不過阮清華受訪時比較兩次護盤經驗直言：「前後二次護盤所面臨的全球情勢及美國貨幣政策的變化，是完全顛倒的。」對此外界也解讀此次護盤的困難度應比前一次更高，國安基金應會投入較前一次護盤更多的資金入市。

阮清華也特別指出，比起上次的「暴跌」，這次環境是「盤跌」，但其實兩次護盤的壓力都很大，國安基金也會全力維護股市的安定、不讓非理性情況發生。

比較這二次的護盤，阮清華直言：「這次護盤和上次非常不一樣，整個環境是顛倒的！」因為上次是降息、印鈔票，流動性沒有問題，只有供應鏈，經濟活動受影響，「但這次完全不同，是因為通膨，各國開始升息、緊縮資金，影響市場流動性！」因此阮清華表示：「這二次所面臨狀況完全不同，所以處理方式，策略都會修正。」

阮清華也表示，前後二次護盤，都面臨全球性的問題，上一次壓力也是很大，因為美國的紐約市場上次也好幾次熔斷，甚至同一天熔斷三次，但比起這次：「上一次是比較暴跌式的，這一次是屬於盤跌的方式，所以是不太一樣的！」