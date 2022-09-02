投信不放手 台泥大聯大等14檔中秋後有戲

大陸封城又起、美對陸祭AI晶片禁令，利空連連加重台股賣壓，外資本周賣超880億元，惟投信不離不棄，已連51買。專家建議，可跟隨投信腳步、布局長線價值股，選擇投信連日買超且持股比率小於10％者，包括台泥、大聯大等14檔，布局中秋節後行情。

資深分析師陳唯泰指出，投信連買的兩大原因，一、ETF的成份股，投信被動式操作；二、本益比或股價淨值比偏低。獲連續買超的個股，多少符合這二個條件。不過，須留意的是，投信持股超過10％之後，能加碼的空間就有限。因此，獲得投信連續加碼的持股，也要特別留意，是否有可能從小買小賣，轉為連續賣超。

在投信連續買超的51天中，對台泥、大聯大兩檔個股，都是天天都敲進，累積張數分別為6.0萬張、5.1萬張，持股比率僅2.77％、5.52％；而對微星、第一金、南亞科、南亞、上海商銀、遠東新、華新、永豐金、開發金、宏碁、元大金、中鋼等，連續買超16～45天以上，累積張數1.0萬張～3.8萬張，持股比率最大也不超過7％。

安聯投信台股團隊表示，目前台股本益比下修至10.5倍左右，為近十年低點，殖利率則來到十年高點；若就從價值面來看，台股資金去化效益逐步浮現，台股下檔風險也開始收斂。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，近期台股走勢再度轉弱，主要是受到美聯準會（Fed）強硬的升息態度影響，股市評價面下滑，加上外資賣超台股金額持續擴大，熱錢持續撤出，多頭信心受到壓抑，使得台股再度落於各天期均線之下。

不過，法人認為，隨著中秋節將至，根據歷年統計，中秋節前台股賣壓較為沉重，待中秋過後指數較能漸入佳境。

此外，台灣與美國11月的選情加溫，在政策與籌碼做多下，有利選舉行情發酵。據歷年美國期中選舉的股市表現，在該年10、11月美股上漲走勢居多，對提振台股整體投資情緒有加分作用。