台股周線連2黑 投信曝落底時間緊盯3變數

台股近日觀望氣氛濃厚，周線連2黑，展望後市，投信指出，明年企業獲利表現不明朗，建議觀察Fed9月升息幅度及說法、歐洲與中國經濟是否出現更大風險，以及是否外溢至全球其他市場等3大變數，且因消費遭排擠，iPhone14買氣榮枯，將是判斷終端消費市場氛圍的重要指標。

市場續受Fed官員鷹派談話影響，台股也因此出現震盪走勢，儘管之前跌深反彈，但基本面的檢視壓力，已愈來愈為嚴峻。

安聯投信從基本面分析，認為從相關訊息來看，明年第一季底或有機會落底，但最近部分產業仍面臨獲利持續下修的壓力，也不排落底時間可能再往後延。

再就評價面而言，台股本益比下修至10.5倍左右、寫近十年低點，殖利率則來到十年高點；若就從價值面來看，台股資金去化效益逐步浮現，下檔風險則是開始收斂。

若按歷史經驗，以明年第一季底落底來推估，股市通常提前3`～6個月反映，但近期Fed堅持鷹派立場，即使油價回軟，但從房租、食品等僵固性支出觀察，高通膨問題難擺脫，加上明年企業獲利不明朗，將持續牽動評價面變化，市場變數頻仍。

此外，由於升息效應、高通膨及伴隨氣候變遷等帶來的高電費開銷等，勢必排擠消費，接下來可先關注iPhone銷售狀況，再來判斷終端消費市場氛圍。

台股今收在14,673.04點的波段新低，成交金額放大至2,343億元，群益期貨則認為，外資在現貨賣超146億元，期貨淨多單續減至3,658口，整體籌碼面略為不樂觀，技術面目前萬五壓力沉重，短線電金皆無買盤力道，大盤恐再測試8月4日低點位置。

（旺得富理財網 李宗莉）

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