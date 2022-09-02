外資熱錢狂流出 撐盤全靠這類股

美國聯準會鷹派堅定升息立場，讓外資熱錢不斷從台股流出，今（2）日台股表現持續疲弱，三大法人當中，外資賣超146.32億元，是台股下挫的主要原因，大型權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）也都湧現賣壓，盤面依靠生技股支撐，類股指數漲幅逾2%，美時（1795）、高端（6457）、北極星藥業KY（6550）等個股領漲。

台股今日下跌128.82點，收在14,673.04點；三大法人合計賣超172.36億元，外資賣超146.32億元。

對於外資動作頻頻，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台股走跌與費半指數和台積電ADR走跌都導致台股半導體族群下挫，加上外資持續賣超，導致台股走弱；另外，聯準會的鷹派言論，造成的外資流動，都對台股影響很大。

有分析師指出，目前台股趨勢偏空上檔套牢賣壓沉重，外資持續賣超台股；此外，美國新推出的晶片禁令、大陸封控也都讓台股形成利空行情；就資金面看，新台幣重回貶勢，資金動能減弱，內資控盤格局持續進行，場外交易（OTC）比大盤相對強勁。

觀察外資單日投資動向，買超前十大個股依序是宏達電（2498）、聯電（2303）、欣興（3037）、力積電（6770）、景碩（3189）、建漢（3062）、元晶（6443）、友訊（2332）、寶齡富錦（1760）、華孚（6235）。

外資單日賣超前十大個股依序是新光金（2888）、華航（2610）、開發金（2883）、台積電（2330）、中信金（2891）、台新金（2887）、仁寶（2324）、陽明（2609）、國泰金（2882）、燿華（2367）

（旺得富理財網 李澍）

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