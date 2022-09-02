投信連51買 反手狠賣載板三雄逾4萬張

Fed風向轉鷹，美中晶片戰又起，台股今（2）日大跌逾128點，收14,673點，成交量增至2,311億元。投信連51買，續創最長紀錄，今買超6.3億，力挺台股到底。即使外資掛保證，美晶片禁令對ABF載板三雄影響很小，投信還是大手筆對欣興（3037）連30賣，逾3.5萬張、景碩（3189）連30賣，逾4千張和南電（8046）連10賣，近4千張。

受美國禁止輝達（NVIDIA）和超微（AMD）高階AI晶片輸陸政策大轉彎，ABF三雄僅欣興股價回神、景碩平盤、南電收在平盤之上。高盛掛保證，GPU（圖形處理器）訂單佔ABF三雄總需求不到5%，影響微乎其微。台供應鏈廠商透露，美國緩衝令一發，讓陸廠有時間準備，可能加速備料，訂單反而可能衝一波，短期內反而有利台廠。

據美系外資表示，美國禁令僅限高階GPU伺服器，觀察陸伺服器GPU約佔全球10～15％，而伺服器GPU佔ABF產業又小於5％，推算陸數據中心和伺服器GPU需求僅佔ABF約1％內，有鑑於對ABF供需前景無太大影響，因此仍持中立或保守看法。

不過，該外資也透露，景碩在輝達訂單部位最高，不僅佔景碩ABF營收25～30％，也貢獻營收10～12％。欣興、南電在輝達ABF訂單相近，比重均約12～16％，全年營收貢獻落在6～10％間。

據統計，投信今日10大買超個股：元晶（6443）、友達（2409）、華新（1605）、永豐金（2890）、燿華（2367）、仁寶（2324）、台光電（2383）、開發金（2883）、英業達（2356）、元大金（2885）。

投信今日10大賣超個股：欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、台灣大（3045）、上緯投控（3708）、長榮（2603）、美時（1795）、聯發科（2454）、高力（8996）、華通（2313）。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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