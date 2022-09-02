外資賣超146億 台股量縮盤跌 大戶聚焦它

外資賣超146億 三大法人賣超台股172億元

外資等三大法人周五（9/2）合計賣超台股172.36億元。包括外資與陸資賣超146.25億元；投信已連續第50個交易日加碼台股，單日買超6.31億元；自營商自行買賣部分係賣超1.55億元，避險部分係賣超30.88億元，合計單日賣超32.43億元。

業內人士指出，台股短期量縮盤跌，整體追價意願不足，但國家隊逢低護盤意願不減，因此未影響市場性濃厚股票活蹦亂跳，包括低價、小型股、轉機股及題材股，多見大戶、內實戶等默默穿梭影子，用之維繫人氣。觀察整體盤勢，在國安基金防線未跌破前，後市不必過於悲觀。

（工商時報 數位編輯）

運輸五雄賣壓出籠 台股週線連二黑

台股今天開低走低，終場下跌128.82點，失守14700點整數關卡，週線連二黑；台積電、聯發科走勢疲軟，貨運輸股貨櫃三雄、航空雙雄等5家公司賣壓出籠，生技類股表現相對強勢。

台股今天開盤後一度重聚人氣，不料盤中賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑，尾盤跌幅擴大，收在14673.04點，跌幅0.87%，週線連二黑，成交值新台幣2311.11億元。

市場傳出台積電夥伴輝達（Nvidia）、超微（AMD）遭美禁止出貨AI高階晶片給中國客戶，儘管媒體報導輝達獲1年緩衝許可，但主要晶圓代工合作夥伴台積電今天股價仍下挫，終場下跌5.5元，以485元作收，跌幅1.12%，週線收黑。

裕隆旗下納智捷LUXGEN在1日宣布推出與鴻海集團合資研發的新世代純電休旅車，獲得市場歡迎，然而鴻海、裕隆今天表現漲跌互見，鴻海早盤開高，不料盤中湧入賣壓，終場以平盤價107.5元作收；裕隆則震盪走高，終場小漲0.65元，收在43.85元，漲幅1.5%。

近期國際運價持續走跌，外資法人開始對航運族群大規模降評，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海終場跌幅超過半根跌停板；航空雙雄華航、長榮航開高走低，終場跌幅超過2%。散裝航運族群方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）持續走跌，雖1日BDI指數千點失而復得，但類股今天表現仍然不振。

成衣大廠儒鴻股價逆勢上漲，主要受到大客戶Lululemon調高全年營收展望的激勵，終場上漲12元，收在445元，漲幅2.77%，也帶動紡織類股今天相對抗跌。

另外，生技族群表現強勢，類股漲幅2.22%，其中寶齡富錦、晶碩等個股終場均漲逾半根漲停板。

（中央社）

《盤後解析》資金大逃殺 周線再收黑

Fed持續鷹派作風、加上美中晶片風雲再起，全球經濟不確定因素加劇，台股今呈現震盪走勢，盤中在賣壓加重下，熱錢壓力匯出加大，午盤後跌幅擴大到逾百點之多，未能守住14700整數大關，終場台股收跌128.82點、報在14673.04點、成交量為2311.11億元；本周指數跌605點、周線收續收黑。

大型權值股今在賣壓調節下，股價表現弱勢居多，台積電(2330)開低走低，終場收跌1.12%，收在今日最低485元；聯電(2303)整場多震盪於平盤附近，逆勢抗跌；聯發科(2454)開低走低，重挫4.3%、股價最低到621元；股王大立光(3008)則是逆勢走揚逾1%；鴻海(2317)今有納智捷電動車預購成績加持，與賣壓相抗衡，股價在平盤上力守小漲；面板股友達(2409)、群創(3481)今則漲勢休息，今均收跌約0.4%。

鴻海、裕隆(2201)攜手打造的電動車Model C，上市首日就被搶爆，除鴻海股價逆勢有撐外，裕隆(2201)午盤後也由黑翻紅、上揚近1.5%，此外，也帶動其餘車電股走揚，IKKA-KY(2250)大漲約5.5%，為升(2231)、吉茂(1587)、艾姆勒(2241)、江申(1525)等也均上揚約1.5%~2%。

美國要求輝達、超微停止向大陸出口用於人工智慧運算的高階晶片，此舉將加大大陸對於自家半導體製化的力度，台系矽智財IP等相關個股可望受惠，晶心科(6533)、M31(6643)一度攻上漲停，世芯-KY(3661)大漲逾8%，創意(3443)、智原(3035)漲幅也逾4%。

國際運價持續走跌，貨櫃三雄重挫，長榮(2603)、陽明(2609)開低走低，重挫約7.5%，萬海(2615)也大跌6.8%，航運股華航(2610)、長榮航(2618)跌幅也分別逾2.5%、3%。

分析師表示，目前趨勢依然偏空上檔套牢賣壓沉重，外資持續賣超台股，加上市場持續消化美國晶片禁令以及大陸封控利空。資金面來看，新台幣重回貶勢，資金動能持續減弱，內資控盤格局未改變，OTC對比大盤仍相對強勁。

技術面來看，短線大盤反覆折騰機率高，積極操作可以在中小型類股中找尋具題材且有基本面支持的公司做短打，穩健操作則等大盤出現明確方向再行布局，持股部分則嚴守停利停損。

（時報資訊 王逸芯）