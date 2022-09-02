美中晶片戰靠邊 專家揭8檔亂世英雄吸金

美中大象又打架 元宇宙、低軌成亂世英雄 專家揭威盛、揚明光、建漢、華通等8檔順風順水

美中科技戰硝煙再起，美國出手限制高階AI晶片銷陸，雖給予1年緩衝期，但分析師認為，美中科技戰將反覆持續，半導體供應鏈難脫風暴圈，建議資金轉進元宇宙、低軌衛星等不受衝擊的兩大族群，前者以威盛集團、揚明光、先進光為指標，後者則可關注昇達科、台揚、建漢、華通、燿華等5家，目前位階仍低，可放長線釣大魚。

萬寶投顧分析師陳子榕表示，元宇宙族群以威盛集團為首，由於宏達電董座王雪紅力排眾議，出任聯想電腦獨董，有助集團搶進大陸元宇宙市場，位速、建達、驊訊等3家成長空間大。

此外，光學類股則受惠蘋果明年將推AR/VR頭盔式裝置，揚明光、先進光可望受惠，這一波元宇宙相關個股，拉回承接沿路操作可說是順風順水，有低檔布局者，漲幅至今不乏超過5成。

至於低軌道衛星族群，陳子榕認為目前位階仍低，更可放長線釣大魚。

根據Grand View Research調查，明年全球衛星產值3083億美元，全球估有1328顆低軌衛星開始商轉，之後每年布建的商轉數量呈現大幅度增加，相關個股剛萌芽，通訊射頻與相列陣列天線技術、晶片設計高頻材料、基頻調變、追星控制等系統整合等，都有利於台廠切入。

他也點名昇達科、台揚、建漢、華通、燿華等5檔低軌衛星概念股，由於仍在初級萌芽階段值得留意，短線較有價差。

對於大盤走勢，陳子榕認為，指數大幅拉回打第2隻腳，只要不破14545點，就能形成雙底，在大盤利空測試之際，只要不破前低，仍可選擇好股拉回承接。

不過，ABF載板、 網通交換器、封測等長線仍可能受衝擊，以台積電為首的相關個股將續受打壓，短線先停看聽，相關類股未脫風暴中心前，不建議輕易摸底。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）