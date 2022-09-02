9/2上市、櫃企業營運快報

今（9/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.大綜(3147)今年上半年每股盈餘4.06元，已經接近去年全年4.94元水準，下半年由於第四季是入帳旺季，加上兩項太陽能建置完工認列，法人估計全年有望達到每股盈餘7-8元的史上高峰，2023年至少維持今年獲利表現。

2.巨大(9921)大陸昆山廠2022年第2季停工，部分出貨遞延至第3季，展望2022年全年度，受惠電動車出貨量持續成長，而台幣貶值有利環境推升下，法人預期，巨大今年度營收及獲利可望聯袂成長。

3.精密機械金屬加工大廠時碩工業大陸無錫新廠最快10月開始運作，第四季開始貢獻營收，主要生產汽車零組件及醫療用微創手術零件，8月出貨優於7月，下半年汽車安全系統、燃油傳動、新能源車、工業應用及航太等產業營運都成長，內部訂出營收挑戰兩位數成長。

4.王品集團將於明(3)日迎來第300家店「肉次方」台南府前店開幕，為慶祝這個里程碑，「肉次方」推出扮恐龍享百元價、免費送牛肉、全台三店抽獎等豐富活動；王品集團合作夥伴LINE TAXI也加碼同慶，只要於王品集團六都23大品牌、244家門店上下車，享趟趟8折、不限次數折抵優惠，另外憑LINE TAXI地圖踩點畫面，至王品六都門店用餐，即享好友招待菜一份。

5.中租-KY(5871)旗下中曜公司與開發金達成綠電採購協議，將屏東99MW大型地面型太陽能案場電力經由綠電轉供，至開發金旗下凱基證、中壽的台北2棟商辦大樓。中租-KY目前太陽能發電已逾1GW，並投入地熱發電等多元綠能，將針對不同產業的綠電需求提供服務。

6.美國政府將限制超微（AMD）和輝達（NVIDIA）部分AI晶片銷往中國大陸，引發市場憂心對台積電(2330)影響。不過，2家美系外資出具最新報告，均認為對台積電短期影響有限，仍看好長期營運成長，均維持「買進」評等、目標價分別為755元及570元不變。