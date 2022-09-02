高盛力挺ABF三雄 業界揭這原因訂單暴衝

受美國禁止輝達（NVIDIA）和超微（AMD）高階晶片輸陸政策大轉彎，ABF三雄今天股價回神，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）股價翻紅，高盛也掛保證，GPU訂單佔ABF三雄總需求不到5%，影響微乎其微。

美國政府先前限制輝達和超微高階AI晶片輸往中國大陸，還沒傷害到陸廠，反倒是輝達和超微股價先跳水，輝達更是暴跌逾7%，所幸美國政府改口稱禁令有緩衝期，才讓輝達喘口氣。

國內供應鏈廠商透露，美國緩衝令一發，讓陸廠有時間準備，可能加速備料，訂單反而可能衝一波，短期內反而有利台廠。

外資高盛報告指出，即使禁令實施，也只會對數據中心、GPU（伺服器圖形處理器）訂單影響，但這些僅佔ABF的總需求不到5%，因此對ABF三雄業績影響不大。

受到禁令延緩以及高盛報告釐清，ABF三雄股價喘口氣，在昨天大跌之後，欣興今開高，盤中雖然曾經翻黑，但在中午12點30分左右，股價呈現上漲1元，暫報139元；景碩平高盤開出，股價上漲1元，暫報112.5元；南電上漲1.5元，暫報246元。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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