謝金河嘆貨櫃3雄好運用完 2族群也不妙

貨櫃3雄今（2）日股價持續破底，除長榮、陽明雙創去年5月來新低，萬海也面臨80元保衛戰，財信傳媒董事長謝金河表示，今年SCFI跌幅高達38.26％，且跌勢正在加速，儘管3雄上半年EPS耀眼，但接下來的運價殺戮，卻令人不寒而慄，並指晶圓代工、IC設計同樣有「泰極否來」味道。

謝金河指出，日常生活中，我們常常說「否極泰來」，表示最壞過去，好運會跟著來，同樣我們把這話倒過來說「泰極否來」，也就是好運走完，厄運降臨，這個最具代表性的產業首推貨櫃航運。

2021年3家貨櫃航運公司大賺5076.27億元，今年上半年又賺3905.18億元，史上從未見過的好成績，長榮去年大賺2390.15億元，EPS45.18元；陽明淨利1652.69億元，EPS47.33元；萬海也賺1033.4億元，EPS42.35元。

今年上半年3家航商繼續大賺，萬海EPS25.21元、陽明33.25元、長榮38.49元，如果下半年保持上半年成績，那麼今年3家貨櫃航商會賺翻。

但他在最新一期《先探》指出，好運總有走到盡頭的一天，今年以來，上海貨櫃航運運價SCFI從最高5109.6點跌到3154.26點，已跌38.26％，且跌勢正在加速。

其中，近洋航線在6、7月最高每TEU（20呎櫃）1537美元，如今跌到591美元，下跌61.5％；遠東到歐洲線從7797跌到4441美元，跌43.34％；遠東到美西線從8117跌到5134美元，跌36.75％。

遠東到地中海航線，從7535跌到5071美元，也跌32.71％，遠東到美東從11976跌到8801美元，跌26.51％，遠東到美東、美西是最硬的航線，如今都出現巨大跌勢。

在8月26日的Jackson Hole年會之後，全球運價又跌，長榮股價8月29日開盤即重挫，收盤下跌5.6元，跌幅5.99％，陽明也跌4.53％，萬海受近洋航線大跌影響，更是大跌7.3％，這一記長黑也正式確立了貨櫃航運股的跌勢。

儘管上半年EPS非常突出耀眼，但接下來的運價殺戮到底會有多慘？謝金河直言簡直令人不寒而慄，這是股價下跌面臨的「無知」與「恐懼」時，最顯著「泰極否來」的產業，而晶圓代工、IC設計也都有這個味道。

（旺得富理財網 李宗莉）

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