21萬張空單打死不退 曝友達長榮減資關鍵

21萬張空單打死不退 友達、長榮減資行情走極端？行家2面向給答案

9月重磅股現金減資一波波，包括長榮(2603)及面板雙虎友達(2409)、群創(3481)共9檔。不過，長榮近期股價跌跌不休，貌似與減資行情脫鉤，友達卻能自谷底反彈至少2至3成，究竟所謂何？對此，摩爾投顧分析師郭哲榮透過籌碼及產業面兩個角度來解釋。

長榮前波高點落在8月11日的106.5元，隨後一路走低，昨日收盤價為86.2元，今盤中持續下挫。郭哲榮觀察到，1個月前長榮的借券賣出餘額、融券合計僅5萬多張，因故昨日雖為融券最後回補日，卻未見軋空力道。加上貨櫃航運第3季旺季不旺、運價難漲易跌，產業景氣回落，也是長榮股價不振的原因之一。

反觀友達逆勢走揚，相對大盤抗跌。郭哲榮指出，其8月31日借券賣出餘額18萬5746張、融券3萬2935張，合計有高達21萬8681張的空單打死不退，最遲在融券最後回補日9月23日前必須回補，平均每天潛在買盤高達1.3萬餘張，有潛在的軋空行情。再來，面板業實施減產，四川限電令加速庫存調整，傳三星恢復電視面板拉貨，友達董座彭双浪樂觀看待產業景氣，多項訊息似乎指向面板谷底已盡。

長榮現金減資6成，每股退還現金股款6元，減資股票最後交易日為9月6日，9月7日起暫停交易，完成新股票暨上市買賣日期為9月19日，減資後股本為211.64億元，推估減資後股價落在220元附近。

友達現金減資2成，每股退還現金股款2元，減資股票最後交易日為9月28日，9月29日起暫停交易，完成新股票暨上市買賣日期為10月11日，減資後股本為769.94億元，每股淨值將從23.3元增至29.17元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 廖小蕎）