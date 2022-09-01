9/2盤前》鋼鐵人出貨回神 這檔9月再衝

台股今（9/2）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.7月國內外股市落底反彈，政府基金7月提列投資損失大幅回沖，其中以勞動基金7月投資收益回升1,543億元最亮眼，加上國保基金及退撫基金，三大政府基金7月投資利益回升至1,861億元，從上半年大幅虧損的5,409億元，到前七月已縮減至3,547.9億元。

2.輝達（NVIDIA）、超微（AMD）原本遭美國政府通知禁止供貨給中國客戶AI加速器產品，但情勢峰迴路轉，目前輝達已率先又獲得出貨許可。法人指出，由於AI加速器主要應用在超級電腦、資料中心運算加速等超高階用途，因此實際上輝達、超微AI加速器在台積電投片量每月合計僅不到5,000片，影響本來就不大，加上現在輝達重獲出貨許可，事件對台積電已幾乎沒有影響。

3.勞動部1日召開基本工資審議委員會，經3.5小時討論後，明年基本工資確定調漲，月薪調升至26,400元、調幅為4.56％，時薪調至176元、調幅為4.76％，共約232.67萬名勞工受惠。同時勞長許銘春宣布，明年也有基本工資補貼。

4.萬泰科（6190）1日舉行法說會，執行長張程博表示，儘管市場雜音多、變數也不少，但受惠美國基建需求強勁、特殊線材訂單能見度也看到11～12月，及低軌衛星持續放量出貨，對萬泰來說下半年沒看到不景氣，美國網通、基建相關需求，客戶端也看至明年上半年需求不是問題。

5.長聖國際（6712）雙喜臨門！不僅8月合併營收以5,702萬元，再創歷史新高，交出年增16.82％佳績，治療多發性硬化症新藥UMSC01，也向台灣TFDA申請Phase I/IIa臨床。

6.射頻IC廠宏觀（6568）鎖定低軌道（LEO）衛星龐大商機，目前已經進入研發階段，預計明年上半年將推出樣品，雖然短期內無法貢獻業績。但法人看好，若蘋果確定跨入衛星通訊市場，將加速低軌道衛星發展，宏觀將有望間接切入SpaceX、亞馬遜等供應鏈。

7.伴隨鋼價落底訊號出現與「金九銀十」旺季來臨，下游提貨意願增強，中鋼（2002）8月鋼品出貨回神，單月出貨量達到70.7萬公噸、月增3.39％，若含中龍鋼鐵出貨量，合計達91.8萬公噸，優於規畫目標，中鋼正全力衝刺9月訂單，希望能夠順利達到預期目標。（閱讀全文）

8.LED驅動IC廠聚積（3527）mini LED出貨傳捷報，成功打入中國大陸混合能源車供應鏈，目前正在放量出貨階段。法人指出，聚積除了該品牌之外，正在送樣給其他歐美日客戶，聚積將有望藉由mini LED擴大車用市場布局。

聚積mini LED產品線出貨傳捷報，成功切入大陸汽車品牌甫推出的混合能源車市場。

9.晶片電阻廠天二科技（6834）1日以每股26.95元掛牌上市，順利展開蜜月行情，終場大漲13.54％，並衝出逾3,000張成交量，儘管下半年景氣混沌，但是天二順利進入資本市場、打通融資管道，與大毅（2478）、光頡（3624）等純電阻廠三強鼎立格局成形。

10.車市龍頭和泰汽車（2207）手握充足國產車源，加上全新國產輕型商用車Town Ace加持，減緩進口車缺車考驗，以及豪華品牌凌志（Lexus）進口車第四季供給將明顯回溫，下半年毛利率與汽車本業表現可期。

11.PLATTS報導，油價、減產救市策略發酵，石化上游原料波動回穩，乙烯止跌反彈站上950美元；丙烯小漲5美元；SM、PTA也呈現小漲持平。台塑化（6505）、台化（1326）、國喬（1312）營運加分。

12.保瑞（6472）1日正式併購安成。董事長盛保熙表示，樂觀看待1+1大於2的效益，除了9月起納入營收外，也會新增三個CDMO廠，今年安成預計新增三個品項加入營運陣容，有信心這項收購案沒買貴。

13.疫情遞延買氣爆發、進口新車大量到港交車，力抗鬼月淡季逆風，8月全台新車銷量飆上3.44萬輛，創下車市「歷年最強鬼月」。9月起多款國產進口新車齊發，業者樂觀第四季車市將再衝一波，「不怕沒訂單，只怕沒車交！」

14.大同（2371）新任總經理人事案底定。公司於1日召開臨時董事會，通過大同副董、原暫代總經理王金來接任總經理，成為經營權易手一年多以來的第六任總座。王金來指出，將建立與大股東、董事會的溝通機制，朝產業控股方向前進，主要規劃為華映除列、精英併表，並擴展大同智能。

15.美國8日31日出手限制GPU雙巨頭超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階產品輸入中國，在市場投下震撼彈。但針對輝達公司開發H100人工智慧晶片、A100晶片的禁令1日出現轉折，即美國決定給予大廠一年緩衝期。輝達表示，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日。

16.裕隆自創品牌納智捷（Luxgen）轉型後的首款電動車n7，1日起透過官網開始預售，新車預計最快要一年後才會開始交車。頂著MIH首款市售電動車，及台灣第一款百萬元有找的國民電動車光環，n7開放預售的前7分鐘，就吸引超過5,000張訂單，龐大的流量造成官網系統全日癱瘓。

17.經濟部1日指出，目前國際大廠在台研發中心達30家，今年研發投資金額高達243億元，是2018年的八倍，創下歷史新高。

18.推升全球通膨的主要變數俄烏戰爭，還再持續進行。為對抗通膨，行政院決定，將第四波大宗物資等關鍵原物料減稅實施減徵措施，延至9月底。至於屆期是否再延長？官員表示，很有機會，估計最長應會再展延三個月。

19.根據路透最新訪調，油市專家認為全球原油供應依舊面臨風險，歐洲即將對俄羅斯石油實施制裁，將使市場供給更加吃緊，今年布蘭特原油均價可望力守在每桶100美元以上，但低於先前預估。不過，另一份CNBC的訪調發現，由於全球經濟走弱，明年油價看跌。

20.近年六都如新北、桃園、台中等皆有土地重劃案，地方財稅局指出，個人獲配重劃完成的土地，首次移轉享兩大優惠，包括土增稅額可扣除重劃費用，另享土增稅額減免4成優惠。

21.土地銀行分別統籌主辦中租控股旗下中租迪和與合迪的兩大聯合授信案，合計聯貸總金額達新台幣124億元。太陽能電廠相關的聯貸案近一個月一波接一波，除了友達集團日前為旗下轉投資的星耀能源組聯貸案要蓋新電廠，中租集團亦再度出手要蓋新的太陽能電廠。

22.台美利差擴大，使兆豐銀美元定存大增，但也由於美元存款增加太多，根據兆豐金法說會上揭露數字，兆豐整體存放比由68.57％提高至70.66％，但美元存放比則由44.94％降至43.76％。兆豐金總經理胡光華指出，今年將以存款成長5％，活存比達53％為目標，會透過供應鏈融資平台增加中小企、薪轉戶增加，也會推動收單業務增加商家活存。

23.台積電全力衝刺3D先進封裝市場，可望囊括蘋果、超微、英特爾、聯發科及高通等大廠訂單，包括瑞耘（6532）等台積電受惠股，1日股價相對抗跌。

24.傳動系統元件廠全球傳動（4540）持續接獲新能源產業訂單，彌補自動化產業需求放緩部分，目前訂單能見度看到明年1、2月。

25.升息降緩消費，客戶嚴管庫存水位，短期影響整體備貨需求，內裝修建材廠美喆-KY（8466）、寶陞（2948）指出，將透過積極開拓北美地區客戶，持續投入新款系列產品，增加接單，保持下半年營運成長動能。

26.台股1日重挫293點，萬五失守，盤面上各類股疲弱，電動車相關周邊如朋程（8255）、同致（3552）股價強勁，朋程小跌2元，其中法人資金進駐，同致上漲3.5元，漲幅1.92％，收在186元，外資及投信1日分別小買36張、25張。

B.利空因子：

1.受到美國禁止nVIDIA及AMD超級晶片銷陸傳言，加上市場擔憂聯準會後續升息幅度過大，台股開低走低，終場下跌293.58點以14,801.86點作收，萬五再度失守。法人指出，台股內憂外患壓力浮現，外資1日大賣332.47億元，2個半月新高，自營商停損大砍148.98億元，創史上新高紀錄，預料「裴洛西防線」14,500點將成國安基金多空保衛戰。

2.當前大陸疫情嚴峻，常駐人口達2,100萬的四川省會成都禍不單行，繼8月長達半個月的限電後，再遭疫情封控。當地政府宣布，自9月1日18時起，全市民眾原則居家、非必要不離城，等同實施「封城」，且未宣布解禁時間。

3.美國聯準會（Fed）官員近來連連放鷹，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三表示，為了對抗通膨，聯準會（Fed）需要在明年初前將基準利率升高到4％以上。受此激勵，美元指數再次逼近110大關，兌日圓升破140。（雖是利空，留意物極必反之發展）

4.中華經濟研究院1日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）和非製造業經理人指數（NMI）同步下跌，其中PMI為代表緊縮（低於50）的47.2，續跌0.6，出現2020年7月以來最快緊縮速度；NMI雖連續兩個月呈現擴張（50以上），指數也回跌2.9至53.8。

5.勞動部1日召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資，月薪來到26,400元，與蔡英文總統的「小英夢」3萬元的政策目標仍有13.64％的差距，但距離2024年小英執政屆期，僅剩下明年最後一次基本工資審議委員會，這也意味著小英念茲在茲的這項政見就要終結在終點線前。

6.出口和內需是台灣經濟的兩個引擎，中華經濟研究院長張傳章1日指出，出口表現近期受制於全球大環境，製造業謹慎保守看待到明年的景氣，第四季景氣比原先估測的「再悲觀一點點」，現在內需動能要起來，民間消費不要因疫情再起而受到抑制，民間投資成長動能仍在持續，中經院估測的2022年台灣GDP年增率3.56％應可達到。

7.美元指數穩穩站上109，加上外資自台股大逃殺，匯出至少10億美元，新台幣1日失守30.5元心理關卡，終場以30.531元的逾33個月低價收盤，單日貶值9.6分，總成交量15.685億美元。市場預估，在美元持續走強的情況下，新台幣可能進一步跌向31元關卡。

8.基本工資調幅4.6％，工商團體一致認為超過預期！商總理事長許舒博指出，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上撒鹽，雖然政府有提供補貼措施，但以今年為例，申請數不如預期，有些店家反映門檻太高、規定繁瑣、不知道訊息，業者不如關店或裁員止血比較實在。

9.大陸經濟下行壓力大，拖累散裝船市運價，5月後一路走跌，進入9月更面臨BDI運價指數千點保衛戰！BDI運價指數在8月31日跌破千點大關，9月1日勉強守在1,002點，業界示警，今年來大陸防疫封控、房市爆雷、缺水限電、鋼鐵限產等利空因素不斷疊加，形成完美風暴，船市求生，更上演大小船越界搶市大戰。

10.航運族群經過疫情時期獲利大爆發，走出不同以往的上升循環後，匯豐證券最新指出，隨運價觸頂反轉、2023年～2024年產業下行循環看來無可避免，航運族群是時候面對現實（Back to earth），開啟族群大規模降評，包含降評長榮「中立」，股價預期由215元殺至90元。（閱讀全文）

11.美國將限制超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階晶片銷往大陸，作為台系載板廠重要客戶，消息一出，三雄包括南電、欣興、景碩同遭法人調節賣超，1日股價應聲重挫，均以逼近跌停作收。

12.房市鬼月吹冷風！最新市調顯示，農曆民俗月衝擊力道驚人，房市五大指標「全趴」，包括預售屋推案量、新成屋戶數、待售住宅建案數量、來客組數、成交組數等，8月同步量縮，其中來客量月減22％、掉到今年以來最低點，成交量則萎縮15％，不過建商開價依然任性高高掛。

13.國泰金控子公司國泰世華銀行因違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」第三點第二款規定，被央行罰款100萬元，觀察中央銀行這波房市管制以來，已有三家銀行陸續被罰，包括最早的台企銀在2019年9月被央行罰款100萬元，今年8月上旬合庫銀行也被罰100萬元。

14.街口金融科技董事長胡亦嘉，2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，辦理追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，未公平配售給投資人，讓自己實質控制的兩家英屬維京群島TRILL、WINNER公司私下申購，藉「左手賣右手」自肥，不法獲利6,600多萬元，事後還偽造文件隱匿關係人交易。台北地檢署昨依違反《證交法》等罪起訴胡亦嘉、胡妻莊郁琳六人。

15.飯店出售震撼彈再一枚，知名的網美打卡渡假飯店「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」喊賣，戴德梁行接受委託公開標售，所有權人笠復投資公司100％股權將一次求售，資產主要包括飯店205房、大溪高爾夫球場27洞、及大溪市中心員工宿舍一筆，合計三筆，標售底價不公開。

16.金管會1日宣布，經檢舉及金檢發現永豐銀勸誘客戶融資買理財商品、辦理房貸時搭售房貸壽險，以及不當銷售保單等三大缺失，開罰1,800萬元，且永豐銀總經理莊銘福停職三個月、總行通路最高主管歐陽子能停職六個月，同時停止新承作委託投資海外債券及自行房貸壽險各六個月，停賣壽險保單一個月，改善經金管會認可後，才得重新辦理。

17.面對日益艱困的經濟環境，美國企業紛紛傳出裁員或凍結聘雇的消息。社群軟體Snapchat母公司Snap與家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）近日雙雙宣布裁減兩成人力，以節省成本度過營運難關。

18.由於通膨連連飆高，市場預期歐洲央行（ECB）將積極調高利率，使歐債吸引力大減，連帶殖利率勁揚，其中德國公債殖利率在8月竄升，單月增幅創1980年代初期以來最高。

19.上海3月爆發大規模疫情，官方實施封城，直至6月1日解封。經過了三個月，封控的影響餘波盪漾，上海經濟仍籠罩在疫情陰影中，尤其零售消費、社交支出和餐飲旅遊等市場復甦無力，上海購物中心第二季閒置率突破5％的「警戒線」至7％。

20.四川8月限電加上各地疫情反覆，重創大陸經濟。財新1日公布8月份中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，不僅較7月大幅回落0.9，也是製造業在經歷兩個月的擴張後，再度跌入收縮區間，讓大陸經濟復甦的前景蒙上陰影。

21.在官方監管壓力下，騰訊傳將大幅縮減其投資版圖，規模將達到人民幣（下同）千億元，在此前出手減持京東、冬海集團等股份後，市場密切關注騰訊投資的美團、拼多多、快手、嗶哩嗶哩等公司，是否也被騰訊拋售持股。

22.勞動部1日發布最新無薪假統計，目前有2,990家事業單位、19,892人正在實施無薪假，這一周增加19家、142人。勞動部表示，受邊境管制影響，仍以支援服務業（旅行社）最多，但也發現因訂單減少、原物料短缺等因素，製造業悄悄出現放無薪假的現象。

23.市調單位最新調查指出，時序進入第三季下旬，市場旺季不旺導致庫存去化遲滯，買方消極觀望，紛紛傾向不議價，令原廠庫存壓力已達臨界點，轉向開出破盤低價以求成交。

市調更預估，第三季NAND Flash晶圓合約價，預估跌幅將由原先預估的15～20％，擴大至30～35％，且第四季將再崩20％。

24.台灣手機市場買氣冷颼颼，索尼行動台灣區總經理林志遠表示，與疫情、通膨、經濟不佳都有關，即便新iPhone上市，下半年台灣手機總量恐也只比上半年成長10％，不過他仍預期，索尼行動即將在9月下旬在台上市的新旗艦Xperia 5 IV能驅動在兩萬元以上價位帶銷量成長20％，並帶動索尼在該價位帶市占率上升三個百分點、至18％。

25.大陸國家市場監督管理總局推出「限制商品過度包裝要求食品和化妝品」新規，8月15日正式上路，首當其衝就是今年大陸的中秋節禮盒，包裝明顯瘦身，對於國內榮成（1909）、永豐餘（1907）、正隆（1904）等西進工紙廠而言，中秋商機恐面臨縮水。

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