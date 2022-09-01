美限晶片輸陸 13檔概念股垂淚

美再對陸下重拳！美管制兩大GPU晶片廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階AI晶片銷售大陸，台系供應鏈同步「打冷顫」，台積電（2330）1日開低走低、再破500元大關，ABF載板三雄也承壓重挫逾8％、法人大賣逾千張，多檔概念股垂淚。

法人建議，投資人短線可先避開AMD、NVIDIA概念股，反觀ASIC廠商轉單效應也引發市場期待，題材面仍有激勵作用。

中美貿易戰煙硝再起，為避免產品遭大陸轉用於軍事用途，美國政府祭出新一波「晶片戰」，限制NVIDIA、AMD高階AI、HPC晶片輸陸，台系供應鏈也恐遇逆風。

「老大哥」台積電1日大跌2.87％，失守季線及500元關卡，外資、自營商大賣2.36萬張，載板三雄南電、景碩、欣興也重挫9.61％、9.35％、8.91％，法人倒貨4,011、7,049、1.83萬張。

因限制出貨的AI晶片多為資料中心GPU，故NVIDIA影響較鉅，連第二季少數呈現成長態勢的資料中心業務也遭打擊，在該禁令下，恐使NVIDIA損失本季對大陸4億美元潛在銷售額。

法人指出，大陸是目前全球AI發展最快速的地區之一，此禁令不僅將衝擊NVIDIA今年展望，甚至連2023年後的AI、資料中心營運成長動能也備受考驗，台系半導體供應鏈也將受牽連。

群益投顧分析，AMD、NVIDIA為台積電前十大客戶，合計占台積電營收比重約10％，若兩大廠商出貨減少，有可能減少對台積電的投片量，使其業績受到影響。

國泰證期經理蔡明翰表示，台積電產品分布較廣，該事件對其營收影響頂多2％～3％，且先進製程搶手，即便客戶減少投片，預期仍有其他需求會遞補上來，整體衝擊力道相對低，1日大跌主要原因，反倒是市場對美股反彈期望落空，及8月31日MSCI季度調整甩尾爆量大漲後的反向回吐壓力。

至於矽智財（IP）業者，蔡明翰則認為，市場多預期大陸購買美國產品受阻後將轉由自行研發，IP類股也出現題材面加持，惟相關類股股本小、股價波動性高，資金流仍是投資人留意重點。