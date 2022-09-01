mini LED出貨報捷 聚積展望佳

LED驅動IC廠聚積（3527）mini LED出貨傳捷報，成功打入中國大陸混合能源車供應鏈，目前正在放量出貨階段。法人指出，聚積除了該品牌之外，正在送樣給其他歐美日客戶，聚積將有望藉由mini LED擴大車用市場布局。

聚積mini LED產品線出貨傳捷報，成功切入大陸汽車品牌甫推出的混合能源車市場。

聚積指出，該款新車採用公司開發的mini LED背光驅動IC，使車用螢幕具備高亮度及高對比度，不僅在陽光下可清晰地顯示時速、電量、續航里程等重要行車資訊，當進入夜晚時，螢幕也不會過亮而影響駕駛視覺，搭配觸控式的操控方式，讓使用者能更輕易上手。

據了解，聚積在mini LED產品線耕耘相當積極，近兩年開始逐步以mini LED模組及mini LED背光驅動IC切入電競螢幕及電視供應鏈當中，且本次除了該大陸車廠之外，亦有其他大陸車廠確定導入，mini LED產品線出貨量正在穩健成長當中，使聚積開始搶攻相關商機。

法人看好，聚積除了在大陸車廠大力導入mini LED應用之外，目前也正在送樣給其他歐美日車廠客戶，不過由於車用產品布局所需時間較長，因此預期仍需再二～三年才有望逐步見到mini LED車用產品線占營收較為明顯的成長幅度。

事實上，mini LED目前已經成為新一代顯示市場的當紅炸子雞，蘋果亦在先前推出的螢幕當中採用mini LED技術，藉此強化畫質對比度，使畫面顯示更加豐富，預期未來有機會逐步取代LCD市場，成為新一代主流顯示技術，聚積可望藉此大啖訂單。

不僅如此，聚積除了在mini LED車用市場有所布局，在車用LED照明裝置同樣是聚積瞄準的市場，目前車規LED照明已經陸續通過車規認證，且出貨量正逐步放量當中，法人預期，聚積車用產品線在今年營收占比有機會達到5％，明年將再度明顯攀升。