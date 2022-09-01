和泰車本業報喜 H2毛利率衝

車市龍頭和泰汽車（2207）手握充足國產車源，加上全新國產輕型商用車Town Ace加持，減緩進口車缺車考驗，以及豪華品牌凌志（Lexus）進口車第四季供給將明顯回溫，下半年毛利率與汽車本業表現可期。

儘管和泰車因認列轉投資和泰產險防疫保單損失，拖累今年獲利表現，但公司強調為一次性損失，汽車本業穩健，和潤（6592）等轉投資事業獲利穩定增長，法人樂觀和泰車明年財報可望回神，獲利重返高水準。

和泰車1日舉行法說會，受認列和泰產險虧損拖累，和泰車上半年稅後純益34.8億元、年減62％，EPS為6.37元。

和泰車主管透露，全球車廠產能恢復狀況不如預期順利，各品牌業者都面臨進口車大缺車的考驗，推估全市場缺車量高達6萬輛，因此下修今年全年台灣車市總量預估至43萬輛，低於原先預期的46萬輛，也比去年實績的44.9萬輛下滑。

不過和泰車自認擁有全市場最完整的國產車產品線，且供應穩定下，可以彌補進口車的業績缺口，讓品牌市占率不減反增，尤其是今年新增全新國產車－輕型商用車Town Ace，一年貢獻萬輛業績下，對維繫和泰車整體市占發揮極大效益。

此外，據悉凌志豪華進口車第四季供應量可望較前三季明顯增加，有助和泰車推進業績進度，並改善銷售毛利率表現。

和泰車主管也在法說會上透露，受原物料行情飛漲等影響，「明年國產、進口車價調漲的壓力愈來愈高！」法人研判，若明年車價調漲轉嫁成本，對和泰車在內的上市車商將帶來毛利率回升的效益。

獲利貢獻度過半的轉投資事業方面，和泰車表示，除和泰產險外，其餘包括和潤、和泰興業（大金冷氣）、和運租車等主要企業，上半年業績獲利均成長。樂觀隨防疫保單一次性損失風暴過去後，和泰車將重返去年大賺近三股本榮景。