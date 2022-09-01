萬泰科：下半年沒看到不景氣

萬泰科（6190）1日舉行法說會，執行長張程博表示，儘管市場雜音多、變數也不少，但受惠美國基建需求強勁、特殊線材訂單能見度也看到11～12月，及低軌衛星持續放量出貨，對萬泰來說下半年沒看到不景氣，美國網通、基建相關需求，客戶端也看至明年上半年需求不是問題。

董事長張銘烈表示，2019年公司訂下希望2025年營收能達到100億，幾年來碰上貿易戰、新冠疫情，所幸萬泰已布好台灣、大陸、泰國、越南等工廠，產能調度得宜下，今年上半年就達到50億，更重要的是上半年獲利已經超越去年全年，顯現萬泰強烈的企圖心和生命力，公司近期也在討論第一個100億目標達成後，下個目標200億幾時達成？在今年底會有更明確的看法。

萬泰科上半年營收50.6億元、年增38.6％，稅後淨利2.68億元、每股盈餘1.76元，較去年同期大幅成長133％，超越去年全年度獲利表現，動能來自美國、東南亞景氣復甦，網路線、汽機車線、太陽能用線等線材需求大幅成長。

張程博分析，過去幾年下來，很多客戶需求漸漸從中國轉移至東南亞，萬泰在越南和泰國近年已備好不少產能，可以即時滿足客戶需求，另外，銷美國的產品也從網路線擴充到很多應用，尤其低軌衛星這塊持續放量成長。

張銘烈提到，萬泰2018開始開發低軌衛星，2020年量產10萬套，2021年30萬套，2022年預計翻倍到200萬套，目前上半年出貨約100萬套左右，之前都是在中國廠交貨，6月之後移動到越南廠生產。張程博表示，依目前客戶給的需求來看，明年還有大幅成長的潛力。

另外，萬泰科也開始供應電動車相關產品，如電動車裡的電機馬達周邊配線，及充電樁裡的電子配線，充電槍部分正在送樣認證中，明年有機會看到發酵。

展望下半年公司表示，除了低軌持續放量，泰國太陽能現、越南汽機車線需求都穩定，美國除了網通、基建，也有開發些住宅低電壓線，下半年展望不看淡，2023年除了上述產品，新應用綠能、安防、車用等產品也會帶來新的成長動能。