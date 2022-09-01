匯豐轉向 大規模降評航運股

2023～2024產業下行循環無可避免；長榮目標價由215元殺至90元

航運族群經過疫情時期獲利大爆發，走出不同以往的上升循環後，匯豐證券最新指出，隨運價觸頂反轉、2023年～2024年產業下行循環看來無可避免，航運族群是時候面對現實（Back to earth），開啟族群大規模降評，包含降評長榮「中立」，股價預期由215元殺至90元。

匯豐證券長期對航運族群持正面觀點，且對產業追蹤也是外資圈中相對緊密者，其觀點常被股民戲稱為「匯豐我大哥」；不過，此次匯豐一口氣降評中遠海運、長榮與赫伯羅德（Hapag-Lloyd），維持對東方海外「賣出」投資評等，研究範圍中僅剩馬士基（Maersk）、海豐國際為「買進」，對整體產業態度大轉變，「大哥轉向」料將牽動不少資金移轉。

匯豐認為，航運產業股價（包含股利）在上升循環中，締造出121％～820％的驚人報酬，這是因為疫情重創物流順暢度所致，絕非典型的產業循環，過去幾季，航運族群創造的獲利甚至比尖牙股（FANG）的總和還高。

但是，航運族群的前景現正飽受挑戰，最大的問題出在供需面的變化上。匯豐提出，貨櫃航運明年的需求將進一步正常化，不會像疫情嚴峻時期那麼爆發，且隨塞港部分緩解，可能向市場釋放大量運力，船隊供應明、後年也將顯著提升。

匯豐研究顯示，考量跨太平洋航線趨於正常化與歐洲需求積弱不振，全球貨櫃貿易2022、2023年將連續年減2％與3％，但船隊有效運力受惠交船量創新高與擁堵緩解，反而將在2023年～2024年持續成長，年增率分別高達6.5％與8％。

外資估計，長榮今年每股稅後純益（EPS）58.5元，但到了明年EPS將驟降至10.27元、大減超過8成，2024年還要再腰斬到5.35元，獲利滑坡速度驚人。匯豐認為，儘管長榮在產業上升循環時獲利改善幅度可觀，但已反映在先前的漲幅之中。

巧合的是，台灣的研究機構中，過往對海運三雄看好度最高的投顧法人，同樣剛剛降評長榮，理由是庫存升、需求降、物流改善，研判旺季不旺，淡季可能更淡，運價易跌難漲。