航運陷供過於求 滙豐砍長榮目標價至90元

航運族群經過疫情時期獲利大爆發，走出不同以往的上升循環後，滙豐證券最新指出，隨運價觸頂反轉、2023～2024年產業下行循環看來無可避免，航運族群是時候面對現實（Back to earth），開啟族群大規模降評，包含降評長榮（2603）「中立」，股價預期由215元殺至90元。

滙豐證券長期對航運族群持正面觀點，且對產業追蹤也是外資圈中相對緊密者，滙豐認為，航運族群的前景現正飽受挑戰，最大的問題出在供需面的變化上。滙豐提出，貨櫃航運明年的需求將進一步正常化，不會像疫情嚴峻時期那麼爆發，且隨塞港部分緩解，可能向市場釋放大量運力，船隊供應明、後年也將顯著提升。整體來看，供給過剩無法辨免，導致這兩年運價大幅修正。

滙豐所做研究顯示，考量跨太平洋航線趨於正常化與歐洲需求積弱不振，全球貨櫃貿易2022、2023年將連續年減2％與3％，但船隊運力反而將在2023～2024年持續成長，年增率分別高達6.5％與8％。

外資估計，長榮今年每股稅後純益（EPS）58.5元，但到了明年，EPS將驟降至10.27元、大減超過8成，2024年還要再腰斬到5.35元，獲利滑坡速度驚人。

巧合的是，台灣的研究機構中，過往對海運三雄看好度最高的投顧法人，同樣剛剛降評長榮，理由是庫存升、需求降、物流改善，研判旺季不旺，淡季可能更淡，運價易跌難漲。

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