9月1日一分鐘強弱勢股

9月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

天二科技（6834）

13.54

強推利基型產品、搶食車用電子商機，掛牌首日蜜月行情俏

維田（6570）

10

零組件缺料情況緩解、美國大型專案放量出貨，營運走強可期

德英（4911）

10

短中均線走揚、外資連五買，股價亮燈漲停、創逾五年新高

先進光（3362）

9.99

布局車用鏡頭、虹膜辨識新品，日K拉出長紅，股價創14個月高

揚明光（3504）

9.95

傳蘋果元宇宙產品明年亮相，供應鏈Q4有望第啟動拉貨

永日（4102）

9.91

股價連兩日漲停，惟1日外資終止連六買、逢高調節324張

熱映（3373）

9.89

BA.5疫情升溫、帶動防疫題材，股價連兩日漲停、創逾兩個月高

合世（1781）

9.88

防疫概念股跌深反彈，溫度計廠也有戲，股價創近八個月新高

長聖（6712）

9.19

新藥UMSC01提TFDA臨床試驗審查申請，三大法人1日同買

愛地雅（8933）

7.04

擴產聚焦高單價E-bike，股價8月迎大波段行情，1日再創近七年高

製表：鄭郁平

9月1日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

南電（8046）

9.61

美禁令衝擊沉重，ABF三雄齊殺，股價再跌破月線、創近一個月低

中裕（4147）

9.48

漲多股回檔，股價近一月大漲近三成，股價拉回、5日線有守

佰研（3205）

9.38

外資連兩日轉賣，股價開高走低、苦吞帶量長黑，跌破5日線

景碩（3189）

9.35

美禁輝達高階AI晶片輸陸，A100、H100需求受阻，股價創15個月低

欣興（3037）

8.91

美管制超微、輝達大陸GPU供貨，概念股垂淚，股價探逾10個月低

高端疫苗（6547）

7.48

隔日沖賣壓出籠，股價開高後爆量下殺，回測月線尋求支撐

穩懋（3105）

6.44

旺季不旺、法人大賣1,887張，面臨季線、7月下旬密集套牢區壓力

和康生（1783）

6.38

外資連兩日賣超460張，股價開高走低、回測5日線

智邦（2345）

6.17

投信終結連五買轉賣、外資連四賣1,811張，股價跳空下殺破月線

AES-KY（6781）

5.61

上檔短中期均線呈蓋頭反壓，日K留長上影線，法人賣超457張

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平