9月1日一分鐘強弱勢股
9月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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天二科技（6834）
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13.54
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強推利基型產品、搶食車用電子商機，掛牌首日蜜月行情俏
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維田（6570）
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10
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零組件缺料情況緩解、美國大型專案放量出貨，營運走強可期
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德英（4911）
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10
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短中均線走揚、外資連五買，股價亮燈漲停、創逾五年新高
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先進光（3362）
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9.99
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布局車用鏡頭、虹膜辨識新品，日K拉出長紅，股價創14個月高
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揚明光（3504）
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9.95
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傳蘋果元宇宙產品明年亮相，供應鏈Q4有望第啟動拉貨
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永日（4102）
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9.91
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股價連兩日漲停，惟1日外資終止連六買、逢高調節324張
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熱映（3373）
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9.89
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BA.5疫情升溫、帶動防疫題材，股價連兩日漲停、創逾兩個月高
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合世（1781）
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9.88
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防疫概念股跌深反彈，溫度計廠也有戲，股價創近八個月新高
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長聖（6712）
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9.19
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新藥UMSC01提TFDA臨床試驗審查申請，三大法人1日同買
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愛地雅（8933）
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7.04
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擴產聚焦高單價E-bike，股價8月迎大波段行情，1日再創近七年高
製表：鄭郁平
9月1日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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南電（8046）
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9.61
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美禁令衝擊沉重，ABF三雄齊殺，股價再跌破月線、創近一個月低
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中裕（4147）
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9.48
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漲多股回檔，股價近一月大漲近三成，股價拉回、5日線有守
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佰研（3205）
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9.38
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外資連兩日轉賣，股價開高走低、苦吞帶量長黑，跌破5日線
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景碩（3189）
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9.35
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美禁輝達高階AI晶片輸陸，A100、H100需求受阻，股價創15個月低
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欣興（3037）
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8.91
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美管制超微、輝達大陸GPU供貨，概念股垂淚，股價探逾10個月低
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高端疫苗（6547）
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7.48
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隔日沖賣壓出籠，股價開高後爆量下殺，回測月線尋求支撐
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穩懋（3105）
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6.44
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旺季不旺、法人大賣1,887張，面臨季線、7月下旬密集套牢區壓力
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和康生（1783）
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6.38
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外資連兩日賣超460張，股價開高走低、回測5日線
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智邦（2345）
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6.17
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投信終結連五買轉賣、外資連四賣1,811張，股價跳空下殺破月線
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AES-KY（6781）
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5.61
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上檔短中期均線呈蓋頭反壓，日K留長上影線，法人賣超457張
製表：鄭郁平
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