蘋概＋元宇宙強強聯手 11檔供應鏈吸金

i14降落後，下波主流誰接棒？蘋概＋元宇宙強強聯手 11檔概念股輪流噴

iPhone14新機上市倒數，果粉引頸期盼，蘋果首款AR/MR頭戴式裝置也將成市場焦點，市場預期第4季有機會拉貨，將能帶動元宇宙供應鏈，揚明光（3504）、先進光（3362）持續走高，今（1）日再噴漲停，被點名是蘋果AR/MR頭戴式裝置首號Pancake透鏡供應商的玉晶光（3406）前兩日股價已漲9.51％，今日小跌1.89％。

根據TrendForce數據顯示，2021年全球虛擬實境（VR）應用內容市場規模達21.6億美元，但預計到2025將達83.1億美元，年複合成長率為40％。

蘋果的首款元宇宙裝置呼之欲出，受惠手機、車用、元宇宙題材，AR/VR產品未來將成為光學廠的大商機所在，可留意光學鏡頭概念股，包括先進光（3362）、揚明光（3504）、聯一光（3441）及玉晶光（3406）等；宏達電（2498）與威盛（2388）則強打AI應用，相關概念股位速（3508）、驊訊（6237）、建達（6118）、立衛（5344）、鼎元（2426）等。

和碩董事長童子賢昨（31）日表示，未來對元宇宙的期待是只要戴上類似眼鏡裝置，就可以360度看到虛擬博物館、銷售房產、在海灘看風景，或是到哈佛大學上課，應用情境若能落實對觀光、學習、交流、商業模式等，將會產生巨大影響，除了元宇宙本身帶來的軟體、硬體、IC、伺服器等運用，造就新經濟平台出現。

統一投顧董事長黎方國指出，蘋果將於明年元月推出首款結合AR及VR的元宇宙產品，外界普遍看好，蘋果推出新品，將加速全球對於元宇宙的應用普及率。國泰證期資深經理蔡明翰則認為，元宇宙題材長線成長可期，蘋果為混合實境（MR）頭戴式裝置申請商標登記，預期後續到實體產品銷售，仍有差距，因此現階段僅能以短線題材視之，預期元宇宙相關族群續航力有限，僅能短線偏多操作，建議後續參考技術面，若股價轉弱，便應獲利了結出場。

此外，政府也搶進元宇宙商機，由行政院政務委員唐鳳將接任數位發展部首任部長，數位部正式掛牌，轄下設置「多元宇宙科」更引發熱議。唐鳳指出，數位發展部的工作不做監理、特許，核心理念是「全民數位韌性」，將運用數位工具，透過社發、產發、突發，從社會共融、產業轉型、應變韌性等三個層面，來建構全民數位韌性的基礎。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）