9/1上市、櫃企業營運快報

今（9/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.蘋果(Apple)預計於台灣時間下周四(8日)凌晨舉辦秋季發表會，外界預期屆時將會發表全新iPhone，遠傳(4904)旗下friDay購物出奇招，今(1)日搶先宣布開賣優惠，即起至發表會前，只要花1元，就能搶先獲得1000元專用折價券，等同新機上市立馬省下千元，電信三雄每年的蘋果爭霸戰提先鳴槍。

2.中華電信1日宣布推出電信資費整合Google One 雲端空間會員方案，申辦精采5G方案或HiNet光世代「速在必行」500M/250M(含)以上方案，贈出Google One的雲端儲存空間100GB最多12個月，並提供Google 專家諮詢、Google 相簿進階編輯工具及多人共享（最多可與其他5位使用者共用）等服務，使用者不必操心換機時的檔案備份與資料轉移問題，日常生活、使用網路進行照片分享與編輯也可以。

3.中華經濟研究院公布，2022年8月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）指數在7月中斷連續24個的擴張轉為緊縮後，8月指數續跌0.6個百分點至47.2%，為2020年7月以來最快緊縮速度。

五項組成指標中，新增訂單與生產緊縮，人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間下降，存貨擴張。

4.三陽工業（2206）於8月18日發表全新CU系列第一台車款「MMBCU」，上市後僅10個工作天即超過2,600張訂單，以日均260輛的銷售速度震撼車壇，讓SYM（三陽）品牌維持級距首選地位。

5.精英(2331)昨天召開法說會，董事長鍾依文今年股東會首度丟出3階段將精英「點石成鑽」，而昨天的法說會則是進一步釋出精強為旗下第一顆規畫上市櫃的「小鑽石」。鍾依文雖然是科技人，但「說故事」能力以及「慈悲心」暖度，都遠優於多數硬體出身的高階主管。

6.全球央行升息壓抑通膨，消費動能下滑的經濟局勢可能驅使企業步入主動去庫存階段。中租投顧副總經理蘇皓毅認為，目前股票市場評價水準大幅修正、已被重新定價，反觀債券市場的投資吸引力已然提升，建議投資人應重新檢視自身投資部位的股債比例。

7.保瑞（6472）併購安成國際藥業1日舉行交接典禮。董事長盛保熙表示，藉由雙方優勢建構的雙贏策略，將帶動保瑞營運快速成長，打造全方位國際CDMO，力拚晉升成為台灣生產總量能最大的藥業集團。

8.看好疫後的聚餐商機，礁溪寒沐酒店「川薈」中餐廳自9月8日起至12月31日止，推出「相思木燻燒鵝五吃」，每套3,780元+10%，適合4至6人一同享用。

主廚以傳統粵式手法融入川辣調味與西式元素，將宜蘭的在地食材變化出創意饗宴，全套包括有「片皮鵝」、「麻辣乾鍋鵝架子」、「竹炭翠瓜鵝肉堡」、「蘿蔓鵝鬆嘎嘎脆」與「啤酒醬菜鵝骨湯」。9月22日嘗鮮優惠價每套2,980元。此外，10月31日前憑2021年台北國際旅展ITF川薈燒鵝三吃券，可享免費升等為燒鵝五吃。

9.勞動部1日舉行基本工資審議委員會，經過3個半小時的討論之後，勞資政學等四方委員終取得共識，明年基本工資月薪來到2萬6,400元、4.55％，時薪176元、4.76％。

10.證券商大動作發起靜止戶銷戶，致8月台股開戶人數「消風」。證交所今（1）日最新公告8月台股開戶人數，一口氣狂掉近33.79萬人，掉至1,200萬人以下，為去年12月來、近9個月來新低，其中，31歲以上銳減35.57萬人，30歲以下則是逆勢增加17,844人。

11.看好丹寧牛仔經典魅力，衛材大廠CSD中衛推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」、「丹寧牛仔」，9月7日起在實體、虛擬、無接觸通路販售。

2018年CSD中衛獨步全球，將丹寧牛仔元素融入醫療口罩，推出「丹寧牛仔口罩」，中性時髦又百搭，持續高居中衛口罩暢銷排行榜前幾名。在粉絲熱烈許願下， 2020年中衛推出「兒童丹寧牛仔口罩」。

12.據桃園、台南與高雄地政局資料顯示，台南與高雄市8月的建物買賣移轉棟數，呈現年增與月增的走勢。台南市8月移轉棟數2017棟，月增1成且年增8%；高雄市移轉棟數2925棟，月增9%且年增12%，短期移轉棟數有止跌回穩的跡象；桃園市則是3482棟，月減2%且年增17%。由於影響建物買賣移轉棟數的外在變數眾多，8月工作天數較多且交屋移轉帶動，應是8月移轉棟數止跌回穩的主因。