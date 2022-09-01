美擬禁高階晶片銷中國 ABF三雄股價重挫

外國媒體報導，繪圖晶片設計巨頭輝達（Nvidia）表示未來高階晶片銷中國，可能需要先取得美國政府同意，市場擔憂影響台系載板廠出貨，拖累載板三雄景碩、欣興、南電今天股價重挫幾乎至跌停。

華爾街日報報導，Nvidia表示未來高階晶片銷往中國，可能需要先取得美國政府同意，否則將無法出貨。路透社也報導，Nvidia表示，受禁令影響的是用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，新的出口限制措施還可能干擾公司完成H100旗艦晶片的研發。

輝達競爭對手超微公司（Advanced Micro Devices，AMD）發言人則表示，新的要求不准公司將旗下MI250人工智慧晶片出口到中國，但相信MI100晶片不會受到影響；且不認為這項新規會對業務帶來重大衝擊。

台股今天大跌，進一步拖累載板三雄股價走勢，景碩盤中觸及跌停板111元，欣興重挫逾9%，下探137元，南電也重挫逾9%，股價下探244元。

投顧報告指出，AMD和Nvidia皆為台系載板廠前3大客戶，合計占ABF載板出貨比重20%至30%；且受電腦晶片和繪圖晶片需求下滑影響，Intel、AMD、Nvidia減少下半年訂單量。市場原先預期ABF載板供不應求至2024年，目前產能利用率已陸續出現鬆動的情況。不過，ABF載板廠2022年獲利良好，只是未來展望低於市場預期。

載板三雄7月營收維持高檔，南電7月營收續寫新高，年增13.3%，累計前7月營收年增25%，也為歷年同期新高；景碩、欣興7月營收則同步創單月歷史第三高，景碩累計前7月營收年增32.3%；欣興累計前7月營收年增42.12%。

欣興先前在法說會上釋出的展望偏保守，認為第3季整體需求與第2季相當，且強調因通膨、俄烏戰爭及庫存調整等因素，下半年預估不建議太過積極。

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