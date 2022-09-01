i14衛星題材失靈!外資：穩懋如落下的刀子

先前法說會稱第3季旺季不旺，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3015）遭調降明年每股獲利及目標價，亞系外資在最新報告中指出，穩懋仍是一把落下的刀子，預估下修下半年獲利，維持「賣出評等」，並將目標價從原先145元調至135元。

砷化鎵族群昨僅有1日行情。先前法人一面倒看衰砷化鎵，預期受到下半年非蘋手機需求疲弱，穩懋產能利用率下滑至4到5成，宏捷科（8086）僅剩3到4成，加上庫存壓力調整，以及原料成本高居不下，雙重打擊恐重創毛利率，因此紛紛調降目標價。但昨日傳出蘋果及安卓持續推出新機，砷化鎵第3季營運可望落底，外資連續2天買進穩懋，昨更敲進454張，可惜僅有一日行情。

亞系外資出具最新報告，儘管市場傳言iPhone14將支援衛星通訊消息，不過研究指出對穩懋貢獻有限。

亞系外資指出，穩懋下半年獲利恐不如預期，先前預估第4季的營收將季增10-20%，但這數字恐怕過於樂觀，該外資認為第4季恐怕不增反減，下滑5%，稱穩懋仍像是一把落下的刀子，維持先前「賣出」評等，同時調降明後年每股獲利7%及2%，將目標價由原先的145元下調至135元。

穩懋今開低走低，接近中午12點左右下跌10元，暫報168.5元，跌幅5.6%；宏捷科平低盤開出，一度翻紅向上，但10點過後一路走低，接近中午12點左右，下跌1.7元，暫報80.4元，跌幅超越2%。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）