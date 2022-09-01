9/1盤中熱門焦點股

今（9/1）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）空方氣盛 食品股走味

台股開低走低，重挫逾250點。食品股由高價股鮮活-KY(1256)領跌，股價重挫4%以上，空方賣壓氣焰旺盛，興泰(1235)、福懋油(1225)跌幅在2~3.9%不等，統一(1216)及南僑(1702)也壓低整理，上市食品指數跌幅在1%以上。

南僑受大陸疫情反覆及未完全反應原物料大漲，7月獲利縮水，不過，隨著大宗物資黃小玉、棕櫚油價格回檔，南僑成本壓力將逐漸減輕，加上第4季進入傳統油脂旺季，下半年獲利表現可望回溫。南僑子公司南僑食品集團(上海)8月初決定投資4.8億元人民幣，於重慶設立全資子公司，除原本位在沿海地區的上海、廣州、天津等生產基地外，南僑新據點將成為布局大陸西部的生產基地，就近生產供貨，有利未來營運。

統一今日受到台股不振影響，盤中股價跌幅約1%左右。統一集團全新品牌「CupiCho」全球精品巧克力專門店，引進全球16個巧克力產區35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，為消費者打造幸福的饗宴。統一指出，CupiCho即將在9月2日開幕，將會有限時優惠，希望讓消費者體驗幸福的巧克力。

黑松上半年重返獲利軌道，第3季為飲料旺季，又有中元普渡檔期，法人對第3季營運表現樂觀以待。黑松目前酒類銷售占公司營收比重已超過4成，今年適逢金門酒廠創立70年，50度以上金高總代理商黑松特別以1952年第一款金門高粱酒為原型，推出「起家興業紀念酒」搶攻市場。

（2）AES-KY H2拚向上 外資續喊買卻降價

儘管下半年變數不少，AES-KY(6781)表示，公司持續拓展新客戶、新產品，以擴增市場佔有率，下半年業績可望略優於上半年，美系外資最新報告維持AES-KY「買進」評等，但目標價由1955元降為1660元，受台股重挫拖累，AES-KY今天盤中股價走弱。

AES-KY今年上半年歸屬於母公司稅後盈餘為15.85億元，每股盈餘18.56元，創歷年同期新高；每股盈餘為18.56元，累計前7月合併營收為89.31億元，年增40.62%。

在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY表示，下半年可望略優於上半年。

美系外資最新報告指出，雖然通貨膨脹可能影響電動自行車需求，但AES-KY認為，高階電動自行車電池組受到的影響較小，且市佔率提升可望降低需求減緩壓力，維持電池組穩定的ASP及利潤率，而BBU採用可能是美國超大規模企業長期趨勢，AES-KY目標是2024年BBU佔營收比重達1/3，意謂2020年到2024年BBU年複合成長率約70%，公司對2023年營運預期審慎樂觀，維持AES-KY「買進」評等，但目標價由1955元降為1660元。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.天二科技(6834)：今日上市，蜜月行情不受大盤影響，漲幅逾11%。

2.鈺鎧(5228)：在手訂單支應到年底，搭配外資買超帶動買盤，狂飆漲停。

3.熱映(3373)：防疫題材續燒，資金持續湧進，爆量再漲停。

4.永日(4102)：近日獲外資偏多操作，晨盤帶量強攻逾8%，站上4個月高點。

5.東鹼(1708)：歐化肥減產潮可望得利，早盤價量俱揚彈升半根停板，一舉站上50元及月線。

6.詠業(6792)：新世代GPS天線出貨在望，早盤多頭發動快攻，股價急拉勁揚8%，挺進半年線及百元俱樂部。

7.裕隆(2201)：與鴻海合作純電休旅Model C今日開放預購，昨外資、自營商聯手買超647張，盤出放量強漲逾4.5%，飆過月線。

8.愛山林(2540)：外資連8買、自營商連3買，土洋齊挺大漲近5%，將挑戰前高價位。

9.飛寶企業(4413)：買盤點火拉抬，晨盤快攻鎖漲停，重返五日線。

10.惠光(6508)：天然氣價格飆升，催化歐洲化肥減產潮，營運有望受惠走堅，盤初一度強漲4%，站上波段高。

11.盛達(3027)：太陽能題材火熱，早盤逆勢衝高逾半根停板，站上半年高價。

12.亞諾法(4133)：BA.5疫情升溫，檢測股吸人氣，晨盤震盪走揚逾2.5%，挺進半年線。

13.安瑞-KY(3664)：網路犯罪日益嚴重，資安族群獲買盤青睞，盤初火速漲停，攻克月線。

14.台積電(2330)：昨三大法人轉買超1379張、昨夜ADR逆漲0.68%，惟今早空頭坐大，股價跌破500關、探至493元，又退出5日線。

15.燁輝(2023)：9月盤價每公噸降1千元，盤初股價開低走低逾2%反應。

16.和泰車(2207)：昨三大法人聯手買超158張，惟股價連拉2根紅棒後，盤出賣壓出籠，股價回跌逾3%，丟失各短均。

17.大宇資(6111)：自製遊戲獲佳績，助力Q3營運，昨外資擴大買超202張，盤初股價力守平盤，抗跌氣勢不弱。

18.廣宇(2328)：電車題材具吸引力，34元附近形成支撐，多方放手一攻，逆漲約2.5%。

19.倫飛(2364)：法人調節難以撼動強勢格局，開低走高翻紅，再創新天價。

20.中菲行(5609)：表示年底前海空貨運，能見度很低，股價開低跌逾2%。

21.高力(8996)：受惠主力客戶獲韓國SK集團大單，業績成長看好，股價再創117.5元新高。

22.華新(1605)：第三季有業外挹注，今年獲利看俏，法人持續買超，股價小幅壓回仍相對強勢。

23.台塑(1301)：第三季本業不旺，股價盤低跌破90元。

24.長榮(2603)：法人對景氣看法不若先前樂觀，但外資連二日買超力挺，股價在低檔整理未破底。

25.長榮航(2618)：解封預期及外資連二日買超，股價開低翻紅，短多續揚。

26.威盛(2388)：集團做多，買盤續火，股價再攀93.7元高點。

27.愛普*(6531)：對下半年審慎看待，長期看好IoT趨勢向上，買盤介入帶動股價走揚。

28.富鼎(8261)：前7月營收創同期新高，下半年新品出貨，全年營運仍有望優於2021年；股價逆漲抗跌。

（時報資訊 李慧蘭）